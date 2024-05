Programma della sesta giornata di pellegrinaggio della Madonna di Fatima

TERMOLI. Programma della sesta giornata di pellegrinaggio della Madonna di Fatima: il programma del 2 maggio.

In questa giornata ci sarà l’Adorazione Eucaristica per tutta la giornata, che sarà dedicata alle consacrate e ai consacrati, alla vita claustrale, eremitica, ai consacrati (Memores, focolarine, Ordo Virginum, San Giuseppe), ai Gruppi ecclesiali presenti in diocesi (AC, Comunione e Liberazione, Rinnovamento nello Spirito; Neocatecumeni; Scout, Gruppi di Padre Pio, Focolarini ecc.)

Nel pomeriggio alle ore 16,00 il Simulacro della Madonna sarà traferito a Rio Vivo, presso il Campo dell’Ultra Volo, per essere venerato dalle Contrade Rio Vivo – Marinelle e successivamente sarà recitato il Santo Rosario meditato. Alle ore 18,30 ci sarà il rientro della Madonna di Fatima nella parrocchia di San Timoteo. Alle 19.00 ci sarà la Santa Messa celebrata da Padre Emiliano Antenucci, Rettore del Santuario della Madonna del silenzio di Avezzano.

Ricordiamo inoltre che sarà possibile per tutta la permanenza della Madonna in parrocchia visitare la chiesa, che rimarrà aperta dalle 7 alle 23ì.

Ogni mattina:

-ore 08.00 “Buongiorno Maria”, recita delle Lodi

-ore 08.30 celebrazione eucaristica. Ogni giorno visita a turno delle comunità parrocchiali cittadine

-dalle ore 09.30 in poi, visite organizzate per gruppi

-ore 11.30 recita del Santo Rosario

-ore 12,00 recita dell’Angelus con Atto di consacrazione al cuore Immacolato di Maria dei presenti

Pomeriggio:

-a partire dalle 15,00 visite libere dei fedeli

-ore 16,30-17,30 Adorazione eucaristica giornaliera

-ore 18,30 Santo Rosario meditato

-ore 19,00 celebrazione eucaristica

-ore 21,00 “Buonanotte a Maria”: racconto delle apparizioni e compieta.