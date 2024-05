I protagonisti della Corsa dei Carri di Ururi

URURI. Per comprendere l’origine della corsa dei carri di Ururi, dobbiamo abbandonare la consolidata dicotomia Giovani e Giovanotti, sverniciare i carri dal bianco celeste e giallo rosso ed immaginarli al loro color naturale del legno.

Siamo a cavallo tra il 1880 ed il 1890 ed immaginare la comunità di Ururi affascinata dalla corsa che gia si svolgeva da secoli nella vicina San Martino in Pensilis; Sono le famiglie più facoltose che disponevano di terreni ma soprattutto buoi necessari al lavoro dei campi, che in quel periodo decidono di mettersi in gioco e correre la “propria corsa dei carri”.

Abbiamo il paese diviso fra il quartiere che ruota intorno alla Chiesa Madre che si ritrova intorno ad un leader: Luigi Salvatore, che forte dei rapporti con le famiglie Grimani, De Rosa, Tanassi e Sabetta mette in campo un carro: Qerrja drelartit (il carro di sopra).

Sull’altro fronte dobbiamo immaginare il quartiere che ruota fra le attuali Via Marina, Via Marconi e Via Garibaldi con il suo leader: Vincenzo Licursi anche lui in sinergia con altre famiglie: i Plescia, i Salvatore ed i Frate riesce a mettere in campo il suo carro. Qerrja dreposhtit (il carro di sotto).

All’epoca e fino al 1973 la corsa si svolgeva con quattro buoi che non venivano allevati, come oggi, nelle strutture associative di ogni carro, bensi erano nella disponibilità dei diversi proprietari. Era motivo di orgoglio per essi quando uno o più buoi della propria mandria fossero ritenuti idonei a partecipare alla corsa dei carri. Il quartiere era un microcosmo di rapporti profondi, legami di parentela e di “sangiovanni” ed era all’interno di questo clan che venivano individuati i carristi ed i cavalieri che avrebbero partecipato alla corsa. Spesso a causa di litigi, inimicizie o lutti avvenivano delle vere e proprie trattative per ottenere l’uso di un bue considerato “corridore”.

Di buon mattino, il 3 maggio verso le ore 8.30, i carri si trovavano ai piedi della Chiesa Madre per ottenere la solenne benedizione per poi dirigersi al luogo di partenza, ka pinuoj e disputare la corsa dei carri che non andava oltre le ore 10.30 circa. Seguiva la Santa Messa Solenne e Processione del Legno della Croce.

Sul finire degli anni 20 i due protagonisti iniziali Luigi Salvatore “manginit” e l’avversario Vincenzo Licursi “slverja” cedono il passo ad un ricambio alla guida dei rispettivi carri, comunque all’interno del contesto originale, cosi si fanno largo i Greco ed i Plescia. Non è azzardato affermare che Qerrja drelartit sia l’embrione dell’attuale Carro dei Giovani cosi come i Giovanotti figli di quello che era Qerrja dreposhtit.

La II guerra mondiale, ovviamente, ferma per alcuni anni lo svolgimento della Corsa, ma nel 1943 troviamo il coraggioso Giovanni Glave che riesce a mettere in sesto un carro suscitando la gioia del paese che aveva patito le sofferenze della guerra e che si stringe intorno al carro di Glave, chiamandolo carro Gibia. Cosa significa Gibia? È la parola Jeep pronunciata in arbreshe; si era rimasti affascinati dalla velocità di quel mezzo conosciuto per motivi bellici, tanto da associarlo allo sprint di questo nuovo carro.

L’emigrazione a cavallo tra il 1950 ed il 1960 frena le forze vive del paese e la Corsa perde un po' del suo smalto; la svolta avviene i primi anni 60, in particolare il 1962 quando i due carri in campo gareggiano rispettivamente con i buoi dei Giovani e dei Giovanotti di San Martino in Pensilis, delineandosi i due carri ai quali vanno ancora oggi le simpatie dei tifosi. I carri vanno via via perdendo il carattere familiare, di clan e di quartiere. Ormai i mezzi agricoli stanno sostituendo i buoi nei lavori agricoli e quindi i buoi devono essere acquistati squisitamente per la corsa. Inizialmente venivano acquistati in alto molise, poi alla Fiera di Foggia o negli allevamenti del Gargano per poi individuare una razza più adatta alla gara: la podolica dell’altopiano cosentino dove tutt’ora vengono acquistati i buoi.

I carri assumono sempre più una struttura associativa moderna sempre più aperta anche al mondo femminile, sempre più attivo e partecipe rispetto al passato. Vengono individuate delle stalle associative dove vengono custoditi ed allenati i buoi.

I buoi, al fianco dell’uomo protagonisti della Corsa, non sono per gli Ururesi dei semplici esemplari bovini, ma compagni di avventura con un nome e di cui si ricordano pregi, virtù e anche difetti: Ramajè, Uokkjnir, Belfiore, Colonnello alcuni dei buoi di circa un secolo fa, per giungere ai più recenti Ringo, Bertinotti e Murito, passando per i vari Diamante e Calabrese. Dare un nome significa riconoscere un’identità: questo è uno dei sentimenti che caratterizza la corsa dei carri insieme all’appartenenza.

Pietro Dilorenzo