"Di Borgo in Borgo", Primo maggio con l'Archeoclub a Termoli

TERMOLI. Grande successo dell'evento svolto nel pomeriggio del 1° maggio, promosso dall'Archeoclub Nazionale con l'insegna "Di Borgo in Borgo - Conoscere la bellezza e promuovere la ricchezza ambientale e architettonica" del proprio borgo.

L'Archeoclub di Termoli che conta 175 iscritti ha raccolto l'invito della sede nazionale e, nel pomeriggio del primo maggio, ha organizzato un tour turistico nel nostro Borgo Antico per un nutrito gruppo di circa 60 persone tra soci e loro amici e parenti. In oltre tre ore il presidente dell'Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena, dopo aver radunato il gruppo ai piedi della scaletta a chiocciola, ha iniziato un lungo percorso.

Raccontata la millenaria storia della nostra città partendo dalla leggenda di Diomede, l'amico intimo di Ulisse che sembra abbia fondato 1200 anni prima della nascita di Cristo una città nel nostro territorio e proseguendo il racconto circa la necropoli frentana rinvenuta 40 anni fa con la presenza di oltre 110 tombe, fino alla città di Buca forse scomparsa sotto il nostro mare, alla nascita dell'attuale borgo intorno all'anno 412 d.C. fino ai giorni nostri.

Il tutto attraversando le stradine e le piazzette del borgo, entrando in cattedrale, nella sua cripta dove ha raccontato la storia dei nostri due santi, Basso e Timoteo. Non poteva mancare il passaggio alle "rejiecelle" e una visita al Castello per ammirare la mostra "Stupor Mundi - Libri di Artisti". Grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti per aver appreso tanti avvenimenti della storia della nostra Termoli che non avrebbero mai pensato fossero accaduti nella nostra città.

Galleria fotografica