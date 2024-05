“Un’esplosione di elementi”: sul podio gli alunni della scuola "Carmela Ciniglio"

COLLETORTO. I ragazzi della classe 3^ A della scuola Secondaria di primo grado “Carmela Ciniglio” di Colletorto con “Un’esplosione di elementi” si aggiudicano il secondo posto nella categoria grafico – pittorica esterni, dell’ottava Edizione del Concorso in memoria di Antonella Valente, l’alunna scomparsa prematuramente, che nell’arte, in ogni sua forma, ha trovato la forza, l’entusiasmo e la serenità per affrontare la grave malattia che l’ha colpita, indetto dall’istituto omnicomprensivo del Fortore Riccia-Sant’ Elia a Pianisi e dal comune di Sant’Elia a Pianisi.

Gli alunni partendo dall’analisi del tema riportato sul bando: “Aria, Acqua, Terra, Fuoco. I Quattro elementi sono guide potenti per vivere in sintonia con la natura e con la nostra essenza. Aria: ogni respiro crea più spazio nel nostro essere. Impariamo a diventare fluidi come l’Acqua. La Terra ci ricorda di vivere pienamente nel corpo qui e ora. Il Fuoco alimenta il proprio sole interiore. Quando siamo in sintonia con i quattro elementi attingiamo alla saggezza della vita”, hanno realizzato un elaborato particolare frutto di un lavoro interdisciplinare guidato dalla professoressa Filomena Calisto (Italiano) e dalla professoressa Giuseppina Ferrante (Arte e Immagine) che ha convinto la giuria di esperti.

Sulla base di una riflessione seguita dopo la visione del film Disney Pixar “Elemental”, con protagonisti una ragazza di fuoco, un ragazzo di acqua, un elemento di aria e un giovane ragazzo di terra, che è un inno all’accettazione delle unicità; Sara, Giovanni , Viviana, Pasquale, Giuseppe, Martina e Vincenzo attraverso la rappresentazione grafica e poetica hanno affidato a personaggi e versi una storia di relazioni che dimostra come gli opposti si attraggono e riescono a vivere insieme nonostante le loro diversità.

Ad ogni elemento il suo temperamento, fuoco – determinato e volubile, acqua – empatica ed emotiva, aria – tempestosa e soffice e terra – affettuosa e gentile, in cui ogni ragazzo rivede la sua personalità e riflette sulla capacità di accettare e convivere con il proprio opposto. «Lavoro decisamente particolare realizzato in maniera davvero eclettica, in cui si mescolano indubbie capacità nel campo della pittura, della letteratura e soprattutto della grafica», il commento della giuria che lascia senza parole i ragazzi e rende tutti orgogliosi di loro… «Bravi!».

