Sviluppo sostenibile, l'istituto Majorana conquista il primo premio al concorso del Miur

TERMOLI. L'istituto Majorana di Termoli conquista il primo premio al concorso nazionale promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e AsviS (Allenza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) "Facciamo 17 Goal: la Scuola e l'Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile".

L’iniziativa è stata rivolta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti con l’intento di diffondere le tematiche contenute nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e promuovere riflessioni nelle comunità educative intorno ai seguenti temi: pace, giustizia e diritti, diseguaglianze, migrazioni, cambiamenti climatici.

Gli obiettivi prefissati dal concorso erano quelli di favorire la consapevolezza, il pensiero sistemico, critico e creativo, l’impegno e la cittadinanza attiva delle giovani generazioni per uno sviluppo sostenibile, anche considerata la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, avvenuta nel febbraio 2022, nel segno dello sviluppo sostenibile e del principio di giustizia intergenerazionale. Inoltre promuovere approcci metodologici partecipativi al fine di favorire il protagonismo di studentesse e studenti, nella progettazione e realizzazione delle iniziative promosse dalle scuole avviando azioni di cambiamento organizzativo e didattico in funzione della sostenibilità della scuola stessa. Valorizzare le iniziative e le attività già in essere sull’educazione allo sviluppo sostenibile e le iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile coinvolgendo anche il territorio di appartenenza.

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile sono universali, sottolineano l’interdipendenza globale, si applicano a tutti i paesi e sono “integrati e indivisibili”, armonizzando le dimensioni dello sviluppo sostenibile - economica, sociale e ambientale – sostenute dalla dimensione istituzionale.

Il progetto di sviluppare una comunità energetica sul territorio di Termoli ed il lavoro di studio e approfondimento ha centrato in pieno le richieste del concorso e cioè di realizzare un possibile modello sostenibile di scuola e del fare scuola attuato nell’ambito di una o più dimensioni della sostenibilità, per l’intera comunità scolastica, per ciascuna delle sue componenti e per il territorio di riferimento.

La premiazione avverrà il 17 maggio, nell’ambito delle iniziative del “Festival dello Sviluppo Sostenibile” presso il palazzo delle Esposizioni in Roma.