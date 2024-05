Proiezione collettiva gratuita del documentario "Food For Profit"

TERMOLI. A Termoli il documentario Food For Profit: domenica 5 maggio, alle ore 21, proiezione collettiva gratuita allo Studio Yoga Parinama con la collaborazione di Mindfulness Molise e Aut Aut Festival.

È stata proprio Giulia Innocenzi autrice e regista del documentario "Food for Profit" ad invitare gli italiani a seguire la trasmissione Report che, per la prima volta lo manderà in onda e ad organizzare proiezioni collettive.

Studio Yoga Parinama, in collaborazione con Mindfullness Molise e Aut Aut Festival, ha raccolto l'invito e domani, domenica 5 maggio, accoglierà quanti vorranno seguire la proiezione ei locali di via Luigi Sturzo,16 con ingresso libero.

Il documentario ha già fatto registrare il sold out in tutte le sale cinematografiche in cui è stato proiettato ed è da settimane in cima alle classifiche dei film più visti.

Il documentario dal taglio investigativo mostra gli interessi sull'industria della carne, la lobby e il potere politico.

Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi ci guidano in un viaggio illuminante e scioccante in giro per l’Europa, dove si confronteranno con allevatori, multinazionali e politici. Con loro una squadra di investigatori che ha lavorato sotto copertura negli allevamenti dei principali paesi europei, svelando la realtà che si cela dietro le eccellenze della produzione di carne e formaggio. A Bruxelles, un lobbista è riuscito a portare con sé una telecamera nascosta là dove le decisioni vengono prese, raccogliendo informazioni sconvolgenti.