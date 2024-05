Il tour letterario di "Cuore puro" approda a Milano

MONTENERO DI BISACCIA. Tappa nazionale per il tour della scrittrice e poetessa molisana Laura D’Angelo, che arriva a Milano e Torino ospite e protagonista di importanti eventi letterari.

L’avevamo salutata qualche settimana fa in occasione della presentazione del suo ultimo libro di prose poetiche a Termoli, nell’auditorium di via Elba, ed è di pochi giorni la notizia che la D’Angelo, reduce dalla sua ultima pubblicazione in versi, Cuore puro (Interno Libri Edizioni, 2024) sarà in trasferta milanese e torinese, per diversi appuntamenti di spessore e di gran pregio letterario.

Il prossimo 9 maggio, infatti, la scrittrice e critico letterario porterà la sua opera dedicata al cuore e all’universo intenso e sempre cangiante dei sentimenti a Milano, presso l’Associazione Chiamamilano, per proseguire la sua attività nelle sale del Salone Internazionale del Libro di Torino, con firmacopie presso gli stand di Interno Poesia e del Convivio Editore (rispettivamente per i volumi Cuore puro e Poesia dell’assenza, raccolte poetiche entrambe scritte dall’autrice e presenti in fiera), per concludere l’11 maggio con una lettura collettiva presso la Casa della Poesia di Torino, all’interno degli eventi del Salone Off del Salone Internazionale del Libro, quale poetessa selezionata assieme ad altri autori provenienti da diverse zone di Italia.

Il tour letterario di Laura D’Angelo e del suo Cuore puro dunque prosegue con interventi critici autorevoli e di gran pregio, sulle pagine dei giornali e non solo: dopo la fortunata recensione di Franco Manzoni su laLettura de «Il Corriere della sera» e la nota critica di Federico Migliorati, le quali hanno evidenziato il carattere precipuo di un testo poetico permeato da un insolito candore, attraverso una scrittura originale che scandaglia l’io e si fa portavoce di un eros gentile, la raccolta di prose poetiche edita dalla casa editrice pugliese diretta da Andrea Cati (con l’illustrazione di copertina a cura di Valeria Puzzovio) arriva dunque a Milano.

Approdo in uno squisito salotto letterario a cura dell’associazione Chiamamilano, dialogheranno con la D’Angelo relatori di fama nazionale e internazionale come lo scrittore Angelo Gaccione, il musicista e teologo Gaetano Liguori, il poeta Marco Pelliccioli. Narratore e drammaturgo, Angelo Gaccione è nato a Cosenza, ma fin da giovanissimo vive e lavora a Milano, dove fra l’altro, da 20 anni, dirige il giornale (oggi blog) “Odissea”, cui collaborano prestigiose firme della cultura italiana e internazionale.

Ha pubblicato numerosi libri di saggi, racconti, fiabe, aforismi ma anche raccolte poetiche e testi teatrali. Gaetano Liguori è uno dei più noti e amati pianisti jazz italiani. Figlio del batterista jazz Lino Liguori, all’inizio degli Anni Settanta Gaetano – schiettamente radicale nelle sue convinzioni politico/sociali - diventa protagonista della scena musicale italiana. Da allora, con l’Idea Trio e con altre formazioni, ha inciso numerosi dischi e suonato in tutta Italia, anche in fabbriche, scuole, Feste dell’Unità e centri sociali. Ha tenuto più di tremila concerti in Italia e all’estero: in Europa ma anche a Cuba, in Tailandia, in Nicaragua, in India, in Africa e in Medio Oriente.

Ha composto musiche per teatro, balletto, reading e cinema. Nel 1978 ha vinto il Premio della Critica Discografica e nel 2013 il Comune di Milano gli ha conferito l’Ambrogino d’Oro, massima benemerenza cittadina. È docente di pianoforte, e “Storia del Jazz” al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, dove tiene anche Laboratori di Improvvisazione, è titolare di una Master Class presso l’Università “Luigi Bocconi” di Milano e all’Università Unitre di Milano. Marco Pelliccioli è poeta e scrittore, lavora per l’editoria. Ha pubblicato Nel concerto del tempo (Mondadori, 2024), Il sogno del pesce gatto (Stampa 2009, 2023); A due passi dal treno (segnalato dal Premio Italo Calvino 2014). Per la poesia ha pubblicato tra gli altri L’inganno della superficie (Cinquina Premio Città di Acqui Terme), L’orfano (Premio Colline di Torino), C’è Nunzia in cortile (Premio Albero Andronico). È stato incluso nell’antologia Giovane poesia italiana, tradotta in inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Non è la prima volta per la D’Angelo la tappa torinese al Salone del Libro di Torino, dopo le esperienze del SalTO 2021 e del SalTO23, ma questa volta la scrittrice molisana ha ben due libri in esposizione presso il Salone torinese che è un po’ il punto di riferimento di tutta l’editoria nazionale: Cuore puro (Interno Libri Edizioni, 2024) e Poesia dell’assenza (Il Convivio Editore, 2023), due testi diversi e a loro modo complementari nella poetica della D’Angelo, che pone sempre al centro del proprio lirismo un bisogno di espressione e di limpidezza capace di farsi voce autentica e indelebile d’amore. E presso la Casa della Poesia di Torino, l’11 maggio, all’interno del calendario del Salone Off, Laura D’Angelo leggerà alcuni suoi testi all’interno della rassegna “Sentire le voci”, organizzata dal poeta Salvatore Sblando e Max Giusti.

«C’è bisogno di poesia - ha dichiarato in una precedente intervista l’autrice - si ha bisogno, forse oggi più che mai, nell’era dei social, nell’era ipertecnologica del tutto e subito, di sentimenti veri, di parole semplici ma ricche di senso, di sguardi limpidi che ci avvicinino a noi stessi e all’altro. Siamo persone e abbiamo bisogno più che mai di umanità, di specchiarci nell’altro e riconoscerci, oltre il dolore, la solitudine, la paura di non vivere, di vivere male, oltre il vetro freddo di uno schermo. Il cuore è come quel mare cui affidiamo i nostri sogni, i nostri pensieri, le nostre lacrime o delusioni…beve tutto, affoga di pianto o di amore, ma sa ricominciare: «È l’amore che ti scrivo e preparo/come il dono di ogni giorno/perché sia sempre ora, qui/ e per sempre/E ancora».