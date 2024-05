“Jacovit…TiAmo”: tutti gli alunni da premiare domenica prossima

TERMOLI. L’assessorato alla Cultura del Comune di Termoli, in collaborazione con l’associazione culturale ‘A Paranze, comunica che tutti i lavori realizzati nell’ambito del concorso “Jacovit…TiAmo” saranno esposti in una mostra allestita presso il centro sociale della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in via Volturno.

La mostra resterà aperta nei giorni 7-8 e 9 maggio 2024 nei seguenti orari:

al mattino dalle ore 10 alle ore 12;

nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19.

La cerimonia di premiazione, invece, si terrà nella stessa sala della mostra domenica prossima, 12 maggio a partire dalle ore 19.

Di seguito tutti gli alunni delle scuole premiati:

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. BRIGIDA” – PRIMARIA DI VIA MARATONA:

- Leonardo Campagna. III A

- Maria Rucci III A

- Gaia Francabandiera III A

- Nicolino Iavasile III A

- Niccolò Basso III A

- Serena Panichella IV A

- Daniele Galastro

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. BRIGIDA” – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Deo Fiore I A

- Antonio Carfagna

- Donato Petrucci I C

- Mattia Abiuso I E

- Alice Di Felice I E

- Giulia Basso II D

- Francesca Paolitto II E

- Mia Giorgia Magnocavallo I F

- Andrea Strignano I F

- Riccardo Fiardi I F

- Lorenzo De Angelis III E

- Alessia Tundo III E

- Chiara Sette II F

- Carola Casolino I B

- Miriam Caravatta I A

- Grazia Traglia I A

ISTITUTO SCHWEITZER – PRIMARIA “GIOVANNI PAOLO II”

- Matilde Marrone IV C

ISTITUTO COMPRENSIVO “ACHILLE PACE”

PRIMARIA DI VIA PO

- Perla Cupido IV A

- Mia Marcovicchio V B

- Giovanna D’Abramo V B

PRIMARIA DIFESA GRANDE

- Diego Candeloro IV A

- Noa Giannotti IV A

- Aurora Boggia IV B

- Noelle Sale IV B

- Ilenia Mancini IV B

- Langiano Andrea IV C

ISTITUTO COMPRENSIVO “O. BERNACCHIA”

PRIMARIA DI PANTANO BASSO

- Luna IV C

- Luisa Maria Luzzi III B

- Maria Muradyan IV A

- Ofelia Maradyan IV A

- Italo Rapacchiano IV B

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Jacopo Montazzoli III B

- Federico Ferconoti I C

- Anna De Luca I C

- Carlo Lepore I A

- Riccardo Bari I A

- Alessia Di Rado I A

- Sofia Mucciaccio I A

- Rebecca Bongiovanni.