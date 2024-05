L'importanza di avere fede, il dono della Madonna di Fatima a Termoli

La partenza della Madonna di Fatima

TERMOLI. La giornata conclusiva del pellegrinaggio della Madonna di Fatima è stata dedicata ai congedi della vita. Alle 8,30 c’è stata la Santa Messa celebrata da don Benito Giorgetta dedicata ai cari defunti.

Invece, alle 11,00 la Messa è stata officiata dal Vescovo della diocesi di Termoli- Larino, il Mons. Gianfranco De Luca, che ha pregato per i figli nati in cielo. Nell’ultima giornata di pellegrinaggio sono stati tantissimi i fedeli che si sono recati a salutare la Madonnina di Fatima, poco prima della partenza. Alle 18,00 c’è stato il Solenne Pontificale, presieduto dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. Nella sua Omelia, il Cardinale ha ricordato il significato del pellegrinaggio, come metafora della vita, ricordando ai fedeli che siamo noi la meta della Madonna. Successivamente c’è stata la consacrazione della diocesi al Cuore Immacolato di Maria. Alla Madonnina è stato fatto dono, in ricordo della visita a Termoli, di una rosa preziosa, benedetta – prima del pellegrinaggio – da Papa Francesco.

La Celebrazione Eucaristica è stata accompagnata dal canto eseguito dal Gen Verde e dopo la Messa, c’è stata la processione che ha accompagnato la Madonna di Fatima nell’area portuale per il viaggio con l’elicottero della Guardia di Finanza verso Pescara. Un momento emozionante, quello dei saluti, che ha portato tanti fedeli al porto della città. Infine, c’è stato il saluto finale di congedo alla presenza di tantissimi fedeli che hanno salutato la Madonnina, sventolando i fazzoletti bianchi, per la partenza della Madonnina.





In questi nove giorni siamo stati a contatto davvero con l’animo umano, quello più devoto. Un’immensità di gente che, forse, solo in occasione della visita di Giovanni Paolo II nel 1983 abbiamo visto.

Abbiamo visto e toccato con mano quanto sia importante avere fede. Credere in qualcuno a cui affidarci completamente. Un fiume in piena è stata Termoli, che ha saputo accogliere i tanti pellegrini arrivati per vedere la Madonna, dopo aver fatto file chilometriche.

Ho intervistato i fedeli e, soprattutto gli uomini sono apparsi davvero provati e commossi, a qualcuno addirittura sono scese persino lacrime sincere solo per parlarne di questo incontro.

I tantissimi fazzoletti bianchi che la salutavano, mentre si alzava in volo dal suolo termolese, hanno fatto scendere anche a chi vi scrive qualche lacrima di commozione.

Questi nove giorni li porteremo sempre nel cuore.

Galleria fotografica