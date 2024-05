Stupor Mundi chiude e torna a casa, inizia "Il Viaggio" dei 30 in Molise

TERMOLI. In una settimana costellata di numerosi eventi, ha brillato anche la doppia esposizione che dal 28 aprile a sabato 4 maggio è stata ospitata al Castello Svevo e alla Casa Museo Stephanus, le due prestigiose sedi che accoglievano Stupor Mundi e l’Edizione Speciale Molise, da sempre indipendente.

L’interessantissima Mostra Internazionale e itinerante dei Libri d’Artista Stupor Mundi si è fermata a Termoli per una coloratissima settimana.

È stato un appuntamento di elevato spessore culturale che ha messo insieme più interessi: arte, talenti patrimonio inseriti nella “Cultura del Rispetto”, tema nazionale della sezione Fidapa di Termoli, promotrice dell’evento, trattato dalla vice presidente Carla Di Pardo.

All’interno arte, musica e poesia; un appuntamento che ha unito in sinergia tante associazioni operanti sul territorio, riscuotendo tantissimo successo sin dall’inizio.

Il giorno dell’inaugurazione, che ha visto la partecipazione di un folto pubblico, tra curiosi ed esperti del settore, appassionati, artisti venuti appositamente e una ricca rappresentanza istituzionale, ha contato tantissime presenze.

Nei giorni successivi, in tutte e due le sedi, il pubblico è stato significativo, il flusso di visitatori è stato continuo con un positivo riscontro.

Grande soddisfazione da parte di Lucia Spagnuolo, “madre” di Stupor Mundi, che ha portato a Termoli la sua corposa raccolta di libri dietro invito della curatrice, l’artista Carla Di Pardo.

È stato un successo clamoroso! Soddisfatta la presidente della Fidapa di Termoli, Fernanda Pugliese, tutte le associazioni partner del progetto, e le istituzioni patrocinanti.

Un grazie speciale a tutti per il grande successo viene dall’ideatrice e curatrice del progetto Carla Di Pardo, insieme al co-curatore l’artista Renato Marini, dell’archivio storico "Il Campo" di Campomarino.

E mentre Stupor Mundi è tornata a casa, insieme a essa la raccolta dei 167 libri che per il momento si fermerà, in attesa di altre destinazioni, le 30 opere degli artisti invitati in occasione di questa speciale edizione, in Molise, proseguirà il viaggio verso Campomarino accolta nelle ampie sale della prestigiosa Biblioteca Ibrahim Kodra all’interno dello storico Palazzo Norante, in corso Skanderberg.

Ai trenta se ne aggiungo altri, cambia il messaggio e il titolo è “Il Viaggio”, che l’accompagnerà e che continuerà a portare con sé tante novità. L’appuntamento che andrà dal 18 al 25 maggio si inserisce negli importanti appuntamenti del mese di maggio dedicato ai libri.

Un’intera settimana all’insegna del libro protagonista insieme ad una sensibile tematica, quella dell’immigrazione e del viaggio. A presto il programma ricco di appuntamenti artistici culturali.

L'evento, sempre a cura di Carla Di Pardo con il contributo di Renato Marini, oltre al libro d'artista ospita il primo appuntamento della Rassegna sulla letteratura migrante promossa dall'associazione di promozione sociale "In-formare", col presidente Giuseppe Vaccaro e dalla rivista Kamastra, con la presidente Maria Rosaria D'Angelo, grazie all'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali e alla Biblioteca Ibrahim Kodra, con la collaborazione di Daniela della Biblioteca, Marco Altobello e Gaetano Piermarino, direttore e presidente dell'Istituzione Cultura.

