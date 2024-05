"Squilli di Trombetta": promossi e bocciati della stagione sportiva termolese

Le under16 della Termoli Pallavolo vincono il derby contro il Delfina volley

TERMOLI. Siamo giunti alla fine della rubrica “Squilli di Trombetta”. Diamo i voti alle imprese e alle prestazioni delle squadre termolesi e, a Dio piacendo, “risquilleremo” nella prossima stagione sportiva.

Basket serie C Unica Air Basket Termoli, voto 10. L’Air Basket Termoli supera il Teramo ai quarti e approda alle semifinali dei playoff di Serie C Unica Abruzzo-Molise, dove affronterà l’Olimpia Mosciano, che vincendo gara 1 e gara 2 dei quarti contro Chieti mette fuori dai giochi la terza della classe e si dimostra una grande rivelazione dell’ultima fase della stagione. Domenica sera, mentre la Madonnina di Fatima stava per salire sull’elicottero che la portava via da Termoli, tanto per unire il sacro e il profano, tra le tante preghiere ci abbiamo aggiunto in coda anche un pensiero per la formazione di Basket che stava per affrontare in gara 3 la formazione del Teramo 1960. I ragazzi di Marinelli sono scesi sul parquet del PalaSabetta determinati a portare a casa la contesa. Solo nel finale del terzo quarto hanno un po’ rallentato, ma è stato un attimo ed alla fine il risultato a tre cifre 104 a 84. E adesso si vola in semifinale. Domenica l’Air basket sfiderà l’Olimpia Mosciano.

Calcio serie D Termoli Calcio 1920, voto 10. 43 punti grazie ad un girone di ritorno esaltante. Conquista la salvezza alla grande. Nel girone di ritorno la metamorfosi. Il Termoli, numeri alla mano, è stata la squadra più positiva del girone di ritorno. L’apporto è stato dato da tutti, a partire dall’allenatore Massimo Carnevale e via via tutti i giocatori, dai più esperti agli under che quest’anno sono stati davvero la marcia in più per la squadra.

Elenchiamoli: Mario Corcione, Maresca, Yaba, Gabrielli, Barchi, Izquiero, Kilian Hernandex, Maryan Hutsol, Colarelli, Corcione, Scoppa, Garzia, Longo, Maiorino, Rinella, Ousfar, Caiazza, i due muri insuperabili Lombardo e Capitan Sicignano, Burzio, non dimentichiamo certo nemmeno Vittorio Esposito, naturalmente il presidente Flaviano Montaquila , Giovanni Guadagnolo, Pino Nuozzi, Dario Di Giacomo, il dottor Alberto Montano, Alessandro Ricciardi per la sicurezza, Dario Porzio, Remo Scardera e Tony Salome. Ora, dopo qualche giorno di vacanza, siamo certi che il presidente e i suoi collaboratori saranno sul ponte di comando per allestire la squadra per la prossima stagione, che naturalmente deve continuare il processo di miglioramento in atto dallo scorso anno. Primo anno salvezza ai play out, secondo anno salvezza diretta, al terzo?

Volley femminile under 16, Termoli Pallavolo, voto 9,5. Se i maschietti della serie C hanno, alla fine, deluso le aspettative non arrivando al traguardo sperato, le ragazzine under 16 hanno dato soddisfazione alla società andando a vincere la finalissima del torneo battendo le termolesi della Delfina Volley, in un derby intenso disputato in campo neutro a Montenero di Bisaccia. Una bella e importante affermazione.

Basket prima divisione regionale Airino Basket Termoli, voto 9. Un bel 9 ai ragazzi dell'Airino basket Termoli, che hanno espugnato il parquet di Spoltore, portando la serie di semifinale play-off sull1-0 e la concreta possibilità di chiudere il conto al PalaSabetta, accedendo in finale. Un bravo al coach Salvatore Coppola, che sta guidando il quintetto a un campionato di Divisione regionale 2 Abruzzo-Molise denso di soddisfazioni.

Volley femminile under 16, Delfina volley school, voto 7. Cresce bene la Delfina volley school. Anche se ha perso contro Anche se ha perso il derby, è stata una delle finaliste. Siamo sicuri che arriveranno risultati ancora più netti, è solo questione di tempo.

Calcio eccellenza Molise G. S. Difesa Grande Termoli 2016, voto 6. Vogliamo essere buoni nel finale di stagione ma se avesse vinto lo scontro diretto avrebbe potuto giocare i play-out, disputare gli spareggi e magari riprendere il campionato per il collo. Purtroppo tutto questo non è successo e si è materializzata la retrocessione. L’esperienza negativa servirà per far meglio in futuro.

Ora gli Squilli vanno in vacanza. Grazie a tutti di esserci sempre e tranquilli, torneremo a squillare più forte.

