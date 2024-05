Al via le celebrazioni per Santa Maria Ester e San Michele

ACQUAVIVA COLLECROCE. Due giornate significative organizzate dal Comitato Feste “San Michele Arcangelo” in cui la comunità di Acquaviva Collecroce si ritrova per condividere le solennità patronali. Martedì 7 maggio 2024, la festa di Santa Maria Ester, inizierà con il santo Rosario e la Santa Messa alle ore 07:30, seguirà alle ore 16:00 lo sparo di mortaretti e l’esibizione della banda “Città di Tornareccio”. Dopo la messa delle ore 18:00 seguirà la processione per le vie del paese e lo spettacolo di fuochi d’artificio e dell’Orchestra Azzurro Band 2024.

Il programma continua mercoledì 8 maggio 2024, con la festa di San Michele Arcangelo, che inizierà con il santo Rosario e la Santa Messa alle ore 07:30 e seguirà alle ore 08:00 con lo sparo di mortaretti e l’esibizione della banda “Città di Gambatesa”. Dopo la messa delle ore 11:00 seguirà la supplica alla Beata Vergine Maria di Pompei e la processione per le vie del paese. La festa prosegue con lo spettacolo pirotecnico e il concerto “Binario 20 Bis Band” alle ore 21.00 offerto dall’Amministrazione Comunale di Acquaviva Collecroce.

Un’iniziativa importante non solo per la comunità ma anche per tutti gli acquavivesi all’estero che potranno vivere questa festa come un’occasione per riscoprire le proprie radici. La festa infatti sarà promossa nel calendario del “Festival delle Radici Molisane” consultabile sul sito https://www.molisewow.com/festivaldelleradicimolisane e che vede coinvolti 7 comuni del Basso Molise nella valorizzazione delle tradizioni e delle feste più importanti per le comunità.