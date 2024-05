Giro d'Italia, a Casacalenda le bici all'uncinetto attendono i ciclisti

CASACALENDA. È tutto pronto per il Giro d'Italia che passerà per Casacalenda il prossimo 15 maggio. I ciclisti saranno accolti da biciclette realizzate a mano all'uncinetto dalle signore del paese. E per l'occasione sono state dislocate nel centro di Casacalenda. Lungo il corso principale sono state collocate dall'Amministrazione comunale coloratissime bici "vestite" a festa e pronte a salutare gli atleti che attraverseranno il paese in occasione del Giro, a 58 anni dall'ultimo passaggio.

Entusiasta la sindaka Lallitto. «Se c'è qualcuno che ha accolto con grandissimo entusiasmo il passaggio del Giro d'Italia sono senza dubbio le Signore dell'uncinetto che hanno realizzato le biciclette che stiamo disponendo lungo il percorso cittadino. Che dire? Non sono bellissime?

Questa, senza dubbio, la mia preferita. Bicicletta con vista...entrambe strepitose! E voi quale preferite?

Manca poco... Ma le sorprese non sono ancora finite! Grazie alle uncinettaie che, da Piano San Giovanni ma anche da lontano, lavorano col sorriso per rendere più bello il nostro paese.

Grazie di cuore, La SindaKa».