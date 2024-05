Un ponte culturale di mail art tra Santa Croce e Termoli

Gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Santa Croce, guidati dalla prof.ssa Mariarosaria Tilli, hanno concluso il progetto mail art e hanno spedito le cartoline alle classi prime della professoressa Raffaella Pagliarulo dell’Istituto comprensivo Bernacchia di Termoli.

Uno scambio culturale pensato per mostrare ai ragazzi della cittadina costiera il lato artistico di Santa Croce di Magliano, realizzando su queste cartoline alcuni dei bellissimi murales che sono distribuiti sulle mura del paese.

Gli alunni, entusiasti del progetto e incuriositi dalla possibilità di realizzare e spedire una cartolina, forma di comunicazione ormai in disuso, hanno scelto liberamente tra i tanti murales presenti in paese e con entusiasmo li hanno fedelmente riprodotti, inserendo le esatte ubicazioni delle opere e, come una vera cartolina, apponendo francobolli e cortesi saluti. Ora si aspetta con ansia la risposta da Termoli!

Galleria fotografica