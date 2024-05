"Incontri d'autore": Carla Maria Russo dialoga con gli studenti molisani

CAMPOBASSO. Secondo appuntamento per il ciclo “Incontri d’Autore” promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale del Molise per valorizzare arte, musica e letteratura e che ha l’obiettivo di mettere in contatto importanti autori con gli studenti e la società civile.

Ospite, questa volta, è la scrittrice Carla Maria Russo che incontrerà studentesse e studenti molisani in due tappe. La prima è in programma il giorno 9 maggio alle 15:30 nella Sala Conferenze dell’Usr Molise a Campobasso (piano terra di via Garibaldi n. 25) dove Carla Maria Russo presenterà il suo nuovo romanzo storico: “La figlia più amata – storie delle sorelle Medici”. L’incontro è promosso dalla Consulta Provinciale Studentesca in collaborazione con l’Usr Molise. La seconda tappa si svolgerà il giorno successivo, il 10 maggio, con la presentazione del volume agli studenti del Liceo “Romita” di Campobasso (ore 10:00 - Aula magna). Ad entrambi gli appuntamenti sarà presente la direttrice dell’Usr Maria Chimisso.

SINOSSI DEL LIBRO

Cosimo I de' Medici, duca di Firenze, figlio di Giovanni dalle Bande Nere e nipote della grande Caterina Sforza, contrariamente al comune sentire, rivela una netta e spiccata predilezione per le figlie femmine. Non ha ancora diciotto anni, quando diventa padre di una bambina, Bia, che lui adora e cresce come se non fosse nata fuori dal matrimonio. Nella ricerca di una sposa, l'originale duca pretende che vengano tenute in considerazione anche le ragioni del cuore, non solo quelle della politica, e riesce così a sposare la bellissima Eleonora da Toledo. Eppure, mentre fortuna e amore sembrano colmare di gioie e benedizioni la famiglia di Cosimo, un destino tragico e doloroso è in agguato. Inattesa e brutale, giunge la morte di Bia, che procura al duca un dolore così devastante da mettere a rischio la sua vita.

Riesce a ritrovare una ragione per andare avanti solo perché Eleonora annuncia di essere di nuovo incinta e il duca si persuade che sarà una bambina, una bellissima bambina. Nascerà infatti una femmina, Isabella, che il duca amerà di un amore così profondo ed esclusivo da condurlo a commettere ingiustizie e alimentare gelosie e rancori. Un fato avverso colpirà una dopo l'altra tutte le donne di casa Medici, trascinando verso una fine ancora più drammatica proprio quelle che il duca ha amato di più, vittime delle vendette che lui stesso ha contribuito a suscitare. Carla Maria Russo, con la sua immensa capacità di far rivivere personaggi delle epoche più disparate - nella grandezza come nella brutalità, nell'eccezionalità come nella miseria - ci regala un affresco impareggiabile del Cinquecento e di struggenti figure femminili.

L’AUTRICE

Carla Maria Russo è nata a Campobasso e vive a Milano dall’età di 13 anni. Qui ha compiuto gli studi superiori e universitari, laureandosi in Lettere Moderne con una tesi in storia del Risorgimento.

Nel 2005 è uscito il suo primo romanzo per adulti, dal titolo “La sposa Normanna”, che ha suscitato fin da subito molta attenzione e si è trasformato oggi un long seller di grande successo. Il romanzo ha vinto il premio Città di Cuneo Primo Romanzo e il premio Feudo di Maida. Ha scritto “Il Cavaliere del Giglio” (2006), “L’amante del Doge” (2008), “Lola nascerà a diciott’anni” (2010), vincitore del premio letterario Fenice Europa, “La Regina Irriverente” (2008) e “La Bastarda degli Sforza” (2015) e il suo seguito, “I giorni dell’amore e della guerra” (2016), “Le nemiche” (2017), “L’acquaiola” (2018), “Una storia privata. La saga dei Morando” (2019). L’ultimo suo capolavoro è “La figlia più amata”.