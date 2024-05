Dal cardinale Parolin l'incoraggiamento a continuare il cammino insieme con entusiasmo

TERMOLI. Domenica 5 maggio 2024, sua eminenza Pietro Parolin, cardinale segretario di Stato Vaticano, si è recato in visita nella diocesi di Termoli-Larino.

Nel pomeriggio, prima di concludere il pellegrinaggio della Madonna di Fatima in città, il Cardinale ha incontrato, nella sala del cinema Sant’Antonio, il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca e le realtà della Chiesa diocesana per condividere la vita della diocesi.

Un racconto a tutto campo delle esperienze, delle attività e dell'impegno quotidiano di sacerdoti, religiosi e laici, di uomini e donne che, nei vari contesti, cercano di farsi prossimità tra gioie e fatiche, progetti e iniziative, fragilità e speranze in piena sinergia con il magistero del Santo Padre, Papa Francesco.

Ascoltando con attenzione e interesse i diversi interventi, il cardinale ha evidenziato un quadro generale di impegno, generosità e dedizione dal quale emergono tanto spirito di servizio e la volontà di mettersi a disposizione del Signore Gesù Cristo e della Chiesa nel servire gli altri: "Qualsiasi sforzo facciamo in questo senso avrà sicuramente dei frutti nei tempi e nei modi che il Signore conosce così come ci ricorda la parabola del seminatore. Speriamo che questo frutto avrà una percentuale altissima".

Dal cardinale Parolin è giunto un incoraggiamento a continuare a camminare insieme con entusiasmo e corresponsabilità lungo le tre direzioni indicate dal sinodo sulla sinodalità: comunione, partecipazione e missione; vie maestre che si declinano nei cinque centri pastorali in cui è stata riorganizzata la curia e in tanti altri aspetti messi in luce nel corso dell’incontro.

Un invito a prendersi cura l’uno dell’altro, rivolgendo uno sguardo attento e premuroso che coinvolga le famiglie, i giovani, gli anziani, le persone sole e ogni singola fragilità affinché la chiesa sia sempre una compagna di strada, una presenza amica nei confronti di ciascuno.

Sua eminenza ha quindi auspicato una testimonianza credibile e un ruolo attivo e gioioso dei cristiani nella società e nell'impegno politico, vivendo la politica sempre come servizio e contributo al bene comune.

Nell'occasione il cardinale Parolin ha conferito le Onorificenze pontificie a coloro che, da lungo tempo, hanno prestato o prestano gratuitamente servizio alla diocesi con impegno, professionalità e spirito di dedizione.

Augusta Croce Pro Ecclesia et Pontifice a don Marcello Paradiso "per l'egregia opera e per lo studio insigne" Cavaliere dell'Ordine di San Gregorio Magno: Marcello Pace (alla memoria), Sebastiano D'Angelo, Alessandro Rucci, Raffaele Di Mauro, Luca Corfiati, Antonio D'Adderio.

Al termine dell'incontro, animato dal gruppo diocesano “Rise Up”, Sua Eminenza ha benedetto il centro pastorale “Ecclesia Mater” di recente apertura in piazza Sant'Antonio a Termoli. La struttura, ricavata negli spazi dell’ex seminario, è una presenza tangibile e dinamica della vita della diocesi: nel Centro pastorale sono state raccolte e operano tutte le attività e i servizi di accoglienza, di ascolto e di accompagnamento della Chiesa diocesana, dalla mensa dei poveri all'accompagnamento delle famiglie in difficoltà, dal centro di ascolto Caritas al Paese per Giovani che si occupa dell'inserimento nel modo del lavoro al Centro di aiuto alla famiglia e altre iniziative unitamente ai servizi di Curia e a una Casa Sacerdotale, all'abitazione del vescovo e della Comunità delle Suore che animano tutte le attività della Caritas.

Il vescovo, Gianfranco De Luca, ha espresso un vivo e fraterno ringraziamento al cardinale Pietro Parolin che, con la sua visita in diocesi, "ha rinnovato un invito significativo a operare tutti insieme per il bene della Chiesa e della società valorizzando risorse e capacità con uno spirito di ascolto e collaborazione. Un momento di grande gioia sugellato dall’affidamento di tutta la comunità al cuore immacolato di Maria. E sotto lo sguardo amorevole della Madonna di Fatima, che in questi giorni ha richiamato e accolto così tanti pellegrini a Termoli, continuiamo fiduciosi il cammino in comunione di preghiera e nella piena unità con il Santo Padre Francesco".