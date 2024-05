Il ruolo dell'ospitalità nella giornata della ristorazione

CAMPOBASSO. Giunta alla sua seconda edizione la Giornata della Ristorazione è un’iniziativa ideata da Fipe Confcommercio (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) per valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana. Un evento nazionale che ha ricevuto dal Capo dello Stato la Medaglia del Presidente della Repubblica quale premio di rappresentanza per l’alto valore dell’iniziativa, alla quale aderisce FIPE Molise che celebra un tema fondamentale per il mondo della ristorazione: l’Ospitalità.

“Anche quest’anno – dichiara Carlo Durante, presidente FIPE Confcommercio Molise – saranno molte le attività molisane coinvolte nell’evento, che potranno esprimere nelle loro diverse realtà, fatte di paesaggi, patrimonio storico, architettonico e ambientale, la testimonianza delle proprie tradizioni, contribuendo a sostenere e promuovere le economie e le diversità del territorio molisano. Il nostro invito è valido per tutti”.

Sarà una festa all’insegna del senso di comunità volta a consolidare i valori profondi della Giornata della Ristorazione: l’arte dello stare assieme e la cultura dell’ospitalità.

Trattorie, osterie, pizzerie, taverne saranno gli attori protagonisti di questo evento. Vere e proprie Agenzie culturali del territorio dove rieducare l’uomo a vivere assieme. Non a caso, il termine “ristorare” deriva dal latino “restaurare”: la giornata della Ristorazione rappresenta prima di tutto una fondamentale occasione sociale per rifondare il senso di comunità del Paese.

Per aderire alla Giornata della Ristorazione 2024 occorre compilare il form al link

https://giornatadellaristorazione.com/adesione/

Oppure contatta i nostri uffici allo 0874 6891 o scrivi a molise@confcommercio.it