La nutrizione clinica in oncologia

CAMPOBASSO. L'Associazione "La Rete Odv" impegnata nel supporto e nell'assistenza ai malati e ai famigliari oncologici, comunica che il seminario dal titolo "La Nutrizione Clinica in Oncologia", in programma per il prossimo mercoledì della Prevenzione, il giorno 22 Maggio 2024 alle ore 17:30.

L'evento avrà luogo presso la sala della Bibliomediateca, situata in via Roma 43 a Campobasso, e sarà aperto al pubblico con ingresso libero.

Il seminario sarà un'opportunità imperdibile per approfondire il ruolo cruciale della nutrizione clinica nel contesto oncologico.

Sarà guidato dal Dr. Pasquale Di Biase, illustre esperto e responsabile SSD Centro di Nutrizione Artificiale, Clinica e Domiciliare, che condividerà le sue conoscenze e esperienze nel campo.

Durante l'incontro, il Dr. Di Biase illustrerà l'importanza di una corretta alimentazione nel percorso di cura dei pazienti affetti da patologie oncologiche, offrendo preziose informazioni su strategie nutrizionali mirate a migliorare la qualità della vita e il benessere dei pazienti.

L'Associazione La Rete ODV invita caldamente tutti gli interessati, compresi pazienti, famigliari, operatori sanitari e cittadini, a partecipare a questo importante appuntamento dedicato alla salute e al benessere.