Bersaglieri di Montenero al raduno nazionale

MONTENERO DI BISACCIA. Anche l’Anb “Sezione Giovanni Cremonese” di Montenero di Bisaccia ha partecipato al consueto Raduno Nazionale Bersaglieri, che si è tenuto quest’anno ad Ascoli Piceno.

I rappresentati locali dell’Associazione dei fanti piumati, guidati dal vicepresidente Luciano Monturano, hanno organizzato un pullman insieme con i loro colleghi delle altre sezioni molisane, per vivere un’esperienza ricca di valori e di emozioni.

“Abbiamo voluto partecipare anche quest’anno al Raduno Nazionale dei Bersaglieri – ha dichiarato il vicepresidente dell’A.N.B. ‘Sezione Giovanni Cremonese’ di Montenero di Bisaccia, Luciano Monturano – coinvolgendo le altre sezioni molisane in questa suggestiva esperienza, per un totale di 60 ex bersaglieri (di cui 7 monteneresi) e 36 familiari al seguito.

Per l’occasione, prima di approdare ad Ascoli Piceno, abbiamo inserito nel nostro itinerario una visita alla città di Sulmona, dove siamo arrivati nella giornata di venerdì 3 maggio, accolti con grande cordialità dai rappresentanti della locale Sezione Bersaglieri; oltre alle bellezze della città, abbiamo potuto visitare anche il museo dei confetti Pelino, dove ci hanno omaggiato di un vassoio dei loro pregiati prodotti dolciari.

Successivamente, grazie alla disponibilità del presidente e del vicepresidente dell’Associazione Bersaglieri di Sulmona, Alessandro e Marcello, che ci hanno messo a disposizione un locale per il pranzo, abbiamo potuto degustare prodotti tipici molisani, tra cui il nostro ‘pan ond’, che viene preparato ancora oggi nelle nostre zone in occasione della raccolta delle olive.

Nel pomeriggio, grazie ai volontari dell’Associazione ‘Il Sentiero della Libertà’, Adelaide Strizzi e Antonio Cicerone, abbiamo potuto visitare il Campo di Internamento di Sulmona n. 78, in località Fonte d'Amore, che è stato un campo di concentramento istituito in seguito all'entrata dell'Italia nella seconda guerra mondiale e utilizzato tra il 1940 e il 1944 per i soldati prigionieri degli eserciti alleati; è stato particolarmente emozionante aver potuto ascoltare la storia di questo luogo, che ha colpito davvero nel profondo tutti i partecipanti.

Dopo essere partiti alla volta di San Benedetto del Tronto per passare la serata, ci siamo finalmente recati sabato 4 maggio ad Ascoli Piceno, sede del Raduno Nazionale dei Bersaglieri: inutile dire che questo Raduno, come sempre molto partecipato, rappresenta da sempre per noi un momento ricco di tradizioni bersaglieresche, di valori, di ricordi e di emozioni difficili da descrivere. Domenica 5 maggio, invece, ci hanno raggiunto anche altri associati monteneresi e molisani, per sfilare in parata davanti alle tribune d’onore con le autorità, dove era presente quest’anno anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Al termine dell’evento abbiamo partecipato tutti al Pranzo Cremisi, per un tale di circa 100 associati molisani. Concludo ringraziando il Sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, per aver contribuito a creare i contatti con i nostri amici di Sulmona, i quali ci hanno fatto trascorrere davvero una bella giornata; infine un ringraziamento particolare alle Bersagliere della Sezione G. Cremonese di Montenero di Bisaccia, che hanno sfilato orgogliosamente con la bandiera italiana.

Alla prossima esperienza e Viva i Bersaglieri!”

Galleria fotografica