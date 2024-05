La scrittrice Norma Malacrida ospite di "Arsenico e vecchi merletti"

PETACCIATO. A Petacciato continuano gli appuntamenti con l’arte e la cultura del Central PETacciato.

Ieri, infatti, in occasione del consueto appuntamento del mercoledì: “Arsenico e Vecchi Merletti”, iniziato il 10 gennaio, c'è stata un ospite d’eccezione: Norma Malacrida, poetessa, scrittrice e già insegnante, racchiude nei suoi scritti tutto l’amore per la poesia, il racconto e la bellezza nelle piccole cose. Ha ricevuto, nel corso della sua vita diversi premi tra cui spicca il diploma di Benemerenza da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Medaglia d’oro, a firma del Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi.

«Il progetto “Arsenico e Vecchi Merletti” è semplice ma di positivo interesse relazionale. Ci riuniamo, tutti i mercoledì per trascorrere un pomeriggio insieme, lavorando all’uncinetto al fine di realizzare, con i filati nuovi o di recupero, un’installazione artistica che abbellirà e renderà particolare un sito prescelto di Petacciato. Durante questi incontri, alle 17 in punto gustiamo un the caldo con pasticcini, accompagnato dalla lettura di brani di libri di autori molisani o dedicati al Molise. Abbiamo letto romanzi di Nicola Gardini, la storia di Petacciato raccolta da Guglielmo De Filippo e tanti altri, ripercorrendo il passato di questi luoghi- così Elisabetta Candeloro, ideatrice del progetto- Per questo ieri, Norma Malacrida, donna forte e indipendente, dolce e delicata, nonché solida nella tempra, ha accettato con entusiasmo di raggiungerci e di donarci un’ora e mezza di respiro letterario dalla viva voce dell’autrice, la sua».

Un the con l’autore, a Petacciato, accolto con grande entusiasmo tra gli intervenuti.

L’autrice ha letto, in modo toccante, due poesie dedicate al padre e alla madre e un racconto, dal libro “con gli occhi dell’innocenza” che tratta del periodo della guerra ed è ambientato proprio a Petacciato, con personaggi e storie di persone realmente esistite, dell’epoca.

Galleria fotografica