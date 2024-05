Festa dell'Europa all'istituto di Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. L'Istituto omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano partecipa da tempo a diversi progetti e Twinning promossi dalla Commissione europea per promuovere e sostenere uno scambio culturale virtuale con studenti di varie nazionalità.

Un'esperienza dinamica e innovativa che ha coinvolto diverse classi dei vari plessi in attività creative, di ricerca e di approfondimento relative a temi che valorizzano il patrimonio storico, culturale, naturale e artistico del territorio e, al contempo, danno impulso all'appartenenza a una identità europea.

Gli studenti partecipano con entusiasmo e interesse utilizzando le nuove tecnologia, i laboratori, spazi e piattaforme virtuali.

I progetti sono stati pensati in una dimensione inclusiva che ha coinvolto tuti gli alunni, valorizzando risorse, potenzialità e competenze di ognuno:

"'Suoni e silenzi" per la scuola dell'infanzia con un approccio alla musica facile e divertente.

"Cultural awareness" dedicato all'appartenenza e alla promozione culturale.

"A journey of discovery: culture and identity" per conoscere e confrontarsi con le altre nazionalità

Tutti gli scambi sono stati interattivi e hanno così permesso di entrare in contatto e di conoscere docenti, studenti e ambienti di vari paesi europei.

Le attività sono state organizzate dai docenti di Lingua inglese in collaborazione con i docenti di altre discipline e il Team per inclusione.

Si ringraziano il dirigente scolastico, Giovanna Fantetti e tutti i docenti e gli studenti che hanno condiviso un percorso dinamico che inserisce l'Istituto in una rete internazionale e offre l'opportunità di aprire il territorio in un contesto europeo di ampio respiro in cui presentare le buone pratiche esistenti e accogliere nuove possibilità di crescita

In occasione della festa dell’Europa (9 maggio 2024) celebriamo tutti insieme questa giornata: Happy eTwinning day!