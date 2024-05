Il "Tuning festival" a Petacciato: una giornata all'insegna del rombo dei motori

PETACCIATO. Il 12 maggio, il piazzale della Guardia Costiera di Petacciato Marina si animerà con il "Tuning Festival", evento clou per gli amanti delle auto modificate, moto, camion e sistemi hi-fi. Organizzato dall'OnlySlow Tuning Club Asd., il festival vedrà la partecipazione di club e competitori provenienti da ogni angolo d'Italia, in una dimostrazione di abilità e passione per il tuning.

Tra le competizioni in programma, spicca la finale italiana dell'Exhaust Championship, che promette di essere un vero e proprio spettacolo di rombi motoristici con auto divise per cilindrata.

L'evento è orgogliosamente patrocinato dal Comune di Petacciato, segno dell'importanza e del riconoscimento che il Tuning Festival ha raggiunto nel panorama nazionale.

Oltre ai tre campionati nazionali LoudRace, Exhaust, e HotVinx e al campionato mondiale DBDrag, il festival sarà arricchito dalla presenza di giudici esperti come Vincenzo Celozzi, Max Grassi, Vincenzo Mancini e Francesco Pinti, sotto la guida organizzativa del presidente del club, Falcone Fabio.

Una delle attrazioni più attese sarà la presentazione in anteprima per il sud Italia dell'auto realizzata da Vincenzo Mancini, un capolavoro in puro stile stance, presentato per la prima volta a Malpensa fiera. Questa auto rappresenta l'apice della personalizzazione e sarà sicuramente un highlight per gli appassionati.

Il festival si avvale del supporto di sponsor importanti come MoliseWoW, Barberia N'0, e Templar Security & Service, grazie ai quali l'evento promette di offrire un'esperienza indimenticabile. La giornata sarà inoltre impreziosita dalla presenza delle madrine Denisa e Rosalba, due bellissime modelle che aggiungeranno un tocco di glamour all'evento.

Con una line up di gare emozionanti, esposizioni di veicoli modificati, e intrattenimento di alta qualità, il Tuning Festival di Petacciato Marina è un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di auto e moto tuning. Un'occasione unica per vivere una giornata all'insegna del rombo dei motori e dell'intrattenimento, in uno degli scenari più suggestivi del Molise.