Agnese Moro e Giovanni Ricci al "Boccardi-Tiberio"

TERMOLI. Ricordare la figura di Aldo Moro, celebrare la sua capacità di dialogo e la continua ricerca del bene comune. È l’obiettivo dell’incontro dal titolo “Dalle ferite alla riparazione”, in programma giovedì 16 maggio presso il Boccardi Tiberio a Termoli a partire dalle 10.

Protagonista dell’evento la figlia di Aldo Moro, Agnese, e Giovanni Ricci, figlio di Domenico, carabiniere autista del presidente della Democrazia Cristiana morto dell’attentato di via Fani.

L’appuntamento si colloca a valle del percorso di Educazione civica il cui curricolo d'Istituto prevede ormai da diversi anni, per tutti gli studenti del quinto anno, un approfondimento, "piazza Aldo Moro", sulla figura umana e politica di Aldo Moro e sulle vicende storiche e democratiche del nostro Paese. Una finestra aperta sulla contemporaneità che interpella criticamente l'attualità.

“E’ per noi una forte emozione ospitare Agnese Moro e Giovanni Ricci – spiega la Dirigente dell’istituto termolese, Concetta Cimmino. La vicenda di Moro è ancora carica di sentimenti per il nostro Paese ed è ancora fonte di divisioni. Ecco perché, l’obiettivo del percorso di educazione civica che abbiamo promosso è favorire un dibattito chiaro, sensibilizzare le nuove generazioni ai pericoli dell’estremismo e alla virtù del dialogo. L’incontro – dice ancora Cimmino – sarà una occasione di ulteriore confronto umano su ciò che è stato nel nostro Paese affinchè non si ripetano errori che potrebbero rivelarsi fatali”.