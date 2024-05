La festa di San Nicola rinnova il cammino di fede

BONEFRO. Essere comunità. È questo uno degli aspetti più belli della festa patronale. Ogni anno la giornata del 9 maggio è motivo per vivere momenti di condivisione, incontro, riflessione e senso di appartenenza al paese rinnovando i valori più belli. La solennità di San Nicola rinnova il cammino, incoraggia, dona speranza, invita ciascuno a rinvigorire la propria identità in una dimensione di fede personale, familiare e comunitaria. In tanti hanno partecipato alla festa con un pensiero speciale per i bambini e per tutti i bonefrani che vivono in altre parti di Italia e all'estero ma mantengono saldi i rapporti con il paese di origine ricordando sempre chi non c'è più.

Dopo il triduo di preparazione, la santa messa, nella chiesa di Santa Maria delle Rose, è stata presieduta dal Nunzio Apostolico, monsignor Leo Boccardi, invitato dal parroco, don Luigi Mastrodomenico, con la partecipazione di altri sacerdoti del territorio e dei frati francescani di Casacalenda. Una celebrazione molto sentita, animata dal coro parrocchiale, che ha rinnovato un invito a custodire il senso di fraternità e della preghiera nella vita di ciascuno. È seguita la processione lungo le vie del paese, con una sosta dinanzi la casa di riposo, fino al rientro nella chiesa di San Nicola per la benedizione conclusiva con la reliquia della Sacra Manna donata dalla Basilica di Bari.

Qui sono stati distribuiti i tradizionali panini. Molto significativo incontrare, durante il giro processionale, gli sguardi e il sorriso degli anziani e di coloro che, alla finestra, al balcone, su una loggia hanno "salutato" il santo patrono con un segno di croce. In serata il concerto de 'Clan Destino – tributo Ligabue' e i fuochi pirotecnici. Il parroco, don Luigi, ringrazia di cuore monsignor Boccardi. il Comitato feste, l'amministrazione comunale, i Carabinieri, i volontari e tutta la comunità per la riuscita della festa in onore di San Nicola, patrono di Bonefro.

Galleria fotografica