I bambini di Montenero salgono in cattedra all'UniMol

MONTENERO DI BISACCIA. Esperienza unica per i bambini della sezione 3 della scuola dell’infanzia di Montenero di Bisaccia che, il giorno 9 maggio 2024, sono stati ospiti presso il PalaUnimol dell’Università degli studi del Molise nella lezione del tirocinio indiretto del quinto anno di scienze della Formazione Primaria. I bambini accompagnati dagli insegnanti Leo Galizia, Barbara Padula e Antonietta Lauriola hanno coinvolto i bambini in attività motorie. Nello specifico sono state svolte due attività per Episodio di Apprendimento Situato progettate dai docenti Galizia e Padula sostenitori del metodo didattico ideato dal Prof. Pier Cesare Rivoltella. “E’ sempre piacevole mettere a disposizione delle future generazioni di docenti le nostre buone prassi didattiche-confessano i due insegnanti di Montenero-La didattica per competenze consente di sviluppare un pensiero divergente tale da risolvere situazioni problema nei contesti più svariati. L’esperienza fatta con i nostri bambini, insieme agli studenti di Scienze della Formazione Primaria, è stato un modo per riflettere su una didattica che metta al centro il bambino, protagonista indiscusso del proprio apprendimento”. Nella seconda parte della giornata, i piccoli alunni dell’Omnicomprensivo sono stati coinvolti in altre due attività motorie progettate da gruppi di studenti dell’Ateneo molisano. A conclusione delle stesse attività i Remigini sono stati insigniti con un diploma ricordo e il “tocco”, il cappello a quattro punte dei laureati.

Grande soddisfazione anche da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, professoressa Ettorina Tribò: “E’ un onore per il nostro Istituto aver messo a disposizione dei futuri maestri una buona prassi consolidata da anni all’interno della sezione 3 della scuola dell’infanzia di Montenero di Bisaccia. La testimonianza diretta del metodo EAS all’interno del percorso di laurea di Scienze della Formazione Primaria è stata sicuramente un’esperienza che ha arricchito i futuri insegnanti. E’ doveroso ringraziare i tutor, il presidente del corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria, Prof. Luca Refrigeri e gli studenti per aver ospitato i nostri piccoli alunni e i docenti della scuola dell’infanzia che hanno dato prova dell’efficacia del metodo EAS”.

Galleria fotografica