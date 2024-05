Molischooltour un viaggio con le scuole molisane 4.0

MONTENERO DI BISACCIA. Mattinata ricca di esperienze e contenuti oggi all'Istituto comprensivo Brigida di Termoli.

In un workshop organizzato dall’Equipe formativa territoriale, in sinergia con il gruppo di supporto per il Pnrr dell'Ufficio Scolastico Regionale, diverse scuole secondarie di primo e di secondo grado del basso Molise hanno presentato le loro esperienze in merito alle progettazioni finanziate dalla Missione 4 del Pnrr.

L'omnicomprensivo di Montenero ha riportato la propria esperienza attraverso la voce di Nausicaa, Chiara e Matteo, i quali hanno raccontato di come gli ambienti rinnovati, i nuovi arredi e la dotazione digitale acquistata hanno avuto un impatto positivo sulle metodologie didattiche e i processi di apprendimento.

Gli studenti, accompagnati dalla Dirigente Tribò e i docenti Di Stefano e Giuliano hanno anche fatto esperienze laboratoriali negli ambienti rinnovati della Brigida insieme ai loro coetanei termolesi.

Galleria fotografica