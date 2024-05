Le previsioni meteorologiche del Giro d’Italia

MOLISE. Le previsioni meteorologiche della 11a e 12a tappa del Giro d’Italia. Previsioni meteo a cura di 3Bmeteo, “Meteo Ufficiale” del Giro d’Italia 2024.

Mercoledì 15 maggio 2024: 11a tappa Foiano di Val Fortore (Benevento) - Francavilla al Mare (Chieti).

Km: 207

Dislivello: 1.850 metri

Difficoltà: **

Tappa 11 del Giro con un po' di variabilità nella parte appenninica, ma nel complesso asciutta. Si parte da Foiano di Val Fortore alle 12:00 con solo qualche nuvola e temperatura intorno ai 23 gradi. Nuvolosità sparsa fino ad arrivare sulla costa molisana, ma senza precipitazioni. Da Casacalenda in poi il vento sarà protagonista, con un'intensità media intorno ai 15 km/h da Est, ma con raffiche fino a 30 km/h nel tratto abruzzese, fino all'arrivo. Temperature sempre comprese tra 22 e 26 gradi.

Giovedì 16 maggio 2024: 12a tappa MARTINSICURO (Teramo) – FANO (Pesaro e Urbino)

Km: 190

Dislivello: 2.100 metri

Difficoltà: ***

Tappa 12 con tempo bello nella prima parte, ma con la possibilità di brevi piovaschi proprio in prossimità dell'arrivo a Fano. Partenza da Martinsicuro con temperatura intorno ai 20 gradi e un po' di nuvole basse, in rapido dissolvimento. Per gran parte del percorso cielo poco nuvoloso. Nel tratto finale, da Mondolfo a Fano, nuvolosità in aumento, con il rischio di locali brevi piovaschi (probabilità 30%). Vento protagonista soprattutto nella seconda parte del percorso, con raffiche fino a 30 km/h.

Le previsioni meteo sono rilevanti per tutte le competizioni sportive, diventano fondamentali per gli atleti del Giro d’Italia che passano dalla pianura ai tratti in montagna nel giro di poche ore, con influenze su sicurezza, prestazioni e risultati di gara.

Dal Village del Giro d’Italia i meteorologi di 3Bmeteo accompagnano i ciclisti con le informazioni sulle variazioni climatiche attese. Allo stand 3Bmeteo il pubblico che segue il Giro può mettersi alla prova con il Meteo Quiz per approfondire la propria conoscenza meteo-climatica con le domande create dagli esperti di 3Bmeteo.

