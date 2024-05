Alunni della Oddo-Bernacchia in scena a Roma con "La Traviata"

TERMOLI. Mercoledì 15 maggio 2024 le classi prime della scuola secondaria di I grado dell'istituto comprensivo Oddo Bernacchia di Termoli, dopo mesi di lavoro in classe con il professor Paolo Maiellaro, hanno partecipato alla messa in scena dell'opera "La Traviata" di Giuseppe Verdi vivendo l'emozione dello spettacolo finale presso l'Auditorium della Conciliazione di Roma.

Gli alunni muniti di costumi da loro creati hanno avuto la possibilità di salire su un palco importante e di cantare, accompagnati dall’Orchestra Europa inCanto, alcune arie dell'opera al fianco di cantanti lirici professionisti e partecipando ai quadri dell’opera con giochi e movimenti ritmicocreativi. Il progetto cui hanno partecipato gli studenti ha dato agli stessi la possibilità di scoprire una tra le opere più celebri del repertorio operistico internazionale: LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi. Il percorso di apprendimento ha coinvolto con entusiasmo e semplicità gli alunni grazie al suo metodo didattico: momenti giocosi e divertenti sono diventati veicolo per l'introduzione allo studio del canto tramite l’utilizzo di strumenti specifici che li hanno appassionati al mondo dell’opera lirica.

Questa esperienza ha una elevata valenza formativa nella fascia d’età nella quale viene sviluppato. Infatti, oltre ad appassionare le nuove generazioni all’opera lirica con un coinvolgimento diretto di scuole, famiglie e teatri, agisce significativamente sulla formazione e sull’apprendimento degli alunni, sulla formazione di obiettivi quali: la socializzazione ed autonomia; l’integrazione; la formazione cognitiva, sullo sviluppo della propria capacità di concentrazione; il potenziamento delle capacità comunicative ed espressive; l’uso del canto in modo corretto relativamente a pronuncia, intonazione, velocità; la dimostrazione di controllo dei movimenti; l’attenzione e concentrazione in attività di espressione corporea e la realizzazione della messa in scena di uno spettacolo.

Ed infatti per la sua straordinaria valenza, “Europa In-Canto” è stato riconosciuto come progetto di eccellenza dal Ministero della Pubblica Istruzione ed ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Senato della Repubblica