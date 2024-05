"AgriMoliTour", parte da Larino l'evento itinerante degli istituti molisani

CAMPOBASSO. Tre appuntamenti per valorizzare le peculiarità degli Istituti Agrari molisani e promuovere le produzioni di eccellenza e le innovazioni in campo agrario ed enogastronomico. Si chiama “Agrimolitour” l’evento itinerante promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e dalla Rete Regionale degli Istituti Agrari in programma in tre scuole molisane dal 21 al 24 maggio 2024 in cui studenti e docenti saranno protagonisti di laboratori e performance, visite guidate, presentazioni di buone pratiche ed incontri enogastronomici.

Il 21 maggio, in particolare, Agrimolitour toccherà l’Istituto Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustriale “S. Pardo” di Larino (dalle 10:00 alle 14:00) con l’iniziativa “Custodi delle tradizioni”. Il 23 maggio (dalle 10:00 alle 16:00), invece, l’Istituto Professionale Agrario “L. Pilla” di Campobasso ospiterà la manifestazione intitolata “Festa di primavera”. Le tre giornate si concluderanno, infine, il prossimo 24 maggio (dalle 10:00 alle 12:00) nella sede dell’IPSASR di Riccia con l’evento intitolato Gustosa”Mente”.

Si tratta di appuntamenti divulgativi e formativi che coinvolgeranno, direttamente, studentesse, studenti e famiglie, docenti e personale scolastico.

L’iniziativa si collega alla nascita della “Rete degli Istituti Agrari del Molise”, voluta fortemente dall’Ufficio Scolastico Regionale, guidato dalla Direttrice Maria Chimisso, e segue il convegno di studi intitolato “L’innovazione negli Istituti agrari – valorizzazione, prospettive e opportunità” svoltosi lo scorso 2 febbraio nella sala conferenze dell’IISS “Pilla” di Campobasso, alla presenza dei vertici della Rete Nazionale Istituti Agrari e di una rappresentanza della Regione Molise.