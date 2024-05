"Poesie di maggio": tra cuore, natura, storia, memoria e sguardi

MONTELONGO. Luigi Pizzuto presenta “Poesie di Maggio”, questa sera, alle ore 18, in Largo Fontana. Nel piccolo centro molisano, dove i sussurri di una natura felice si fanno sentire, la musa Calliope sale in cattedra. La festa della poesia è qui. Si tratta della presentazione delle poesie più significative tratte da tre libri pubblicati dall’autore: “Versi in quarantena”, “Poesie a pezzi” e “Magna Capitana”. Una trilogia poetica pubblicata dalla storica Editrice Lampo di Campobasso. In questo caso le poesie prescelte danno voce al linguaggio del cuore, della natura, della memoria e degli sguardi silenziosi, che segnano il cammino dell’uomo. In questo percorso la gioia s’intreccia al dolore causato dall’uomo. L’abbraccio alla vita è più forte.

Il senso del tempo e della nostra esistenza è qui. Ce lo ricorda la memoria con le sue potenti parole che lasciano traccia di non pochi valori. C’è qualcosa di sacro, sempre, che ci gira intorno. Nel silenzio la poesia è una grande cura capace di confortare nei momenti più bui. Echi, sussurri, ricordi, esperienze, le cose più banali portano ad amare tutto ciò che viene messo da parte. Il calore del sole rianima anche ciò che apparentemente sembra morto. Anche nei versi più dolorosi si accende una luce che guarda ad un futuro migliore. Tra i fiori di maggio poi la parola poetica è gioiosa. Capace di regalare attimi di felicità. Tra suoni e canti del cuore è un appuntamento da non perdere. In piazza, all’aperto, dopo i saluti del sindaco Luca Montanaro, dell’assessora alla Cultura Francesca Perrotta, del vice presidente della Pro Loco Giuseppe Macchiagodena, interventi della scrittrice Lucia Bocale, dell’avvocato Angelo Macchiagodena e di Michele Macchiagodena esperto in storia e memoria del luogo. Intermezzo a cura di Antonio Martino, Nicola Grimaldi e Maria Martino.