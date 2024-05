Portocannone, il fascino di un piccolo paese con una grande storia

PORTOCANNONE. Si svolgerà domani, sabato 18 maggio, a Portocannone l'evento dal titolo "2024 anno delle Radici italiane", indetto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Presso lo stadio comunale, alle ore 15:30 ci sarà il torneo di calcio giovanile "Insieme per la corsa dei carri, insieme per le nostre radici e tradizioni". A seguire, alle ore 18, in piazza Skanderbeg, si svolgerà l'incontro pubblico dal titolo "Il turismo alle radici per valorizzare il patrimonio d'identità e il recupero dei luoghi e delle tradizioni locali".

All'incontro parteciperanno Cinzia Antonucci, presidente della Pro loco Skanderbeg, il sindaco Francesco Gallo, il vice presidente del Consiglio "Molisani nel mondo" Antonio D'Ambrosio, la coordinatrice regionale progetto Pnrr Turismo alle radici Maeci, Costanza Travaglini, la presidente Rewind Molise Aps progetto Pnrr Turismo alle radici "Italea Molise" Antonietta Marchitto, l'assessore alla cultura di Portocannone Valentina Flocco e l'assessore regionale al turismo Salvatore Micone.

«Il pomeriggio di domani, a Portocannone, sarà interamente dedicato al tema del Turismo delle Radici e alle nostre tradizioni.

Nel marzo scorso abbiamo infatti aderito a un bando del Ministero degli Affari Esteri finalizzato alla realizzazione di attività culturali in favore degli Italo-discendenti nel mondo, da attuare in occasione della proclamazione del 2024 come anno del turismo delle radici.

Il programma prevede un torneo di calcio giovanile presso lo Stadio dei Pini ed a seguire un convegno sull’argomento con l’intervento di qualificati oratori e la presentazione di una pubblicazione, la presentazione e il saluto ai nostri ospiti albanesi e, di seguito, l’esibizione di sbandieratori con i colori delle associazioni carristiche e la degustazione di sapori tipici della tradizione. Vi aspettiamo». Così l'assessore alla cultura di Portocannone, Valentina Flocco.

Alle 20 si terrà l'esibizione di sbandieratori in costumi tradizionali e con bandiere dei colori a tema della corsa dei carri e, infine, alle ore 21 proposte di enogastronomia della tradizione locale e spettacolo musicale con il "Civico 87".