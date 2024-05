Merenda all'oliveta, il benessere nella natura

TERMOLI. Un successo di partecipazione il primo appuntamento con la Merenda nell’Oliveta 2024 promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio al Parco degli Olivi di via Volturno a Termoli, il “Parco del Respiro”, così rinominato dal presidente del Lions club Tifernus l'avvocato Antonio Capobianco.

Eh già, perché la meditazione del respiro in un contesto naturale come quello rigenerato con un progetto della Kairos con la piantumazione di 132 olivi nel quartiere periferico della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, è un format che funziona in olivicoltura.

Funziona soprattutto nella promozione del turismo dell’olio, un asset strategico che le Città dell’Olio stanno diffondendo in tutta Italia e Termoli è una delle Città dell’Olio a crederci maggiormente in Molise che, di merende e camminate tra gli olivi, non se n’è lasciata scappare una.

Soprattutto da quando, non avendo più ulivi autoctoni, via via scomparsi a causa di un processo di urbanizzazione ininterrotto sin dai primi anni ‘80, ha visto rinascere 20 varietà diverse di cultivar orgogliosamente molisane nel cuore di un quartiere che in molti ricordano, negli anni ‘70-‘80, come un’immensa distesa di alberi argentei e verdi.

Grazie ai numerosissimi intervenuti, alle associazioni presenti (Lilt, Lions Club Tifernus, Kairos Cooperativa Sociale Termoli), alla Associazione Nazionale Città dell'Olio (Anco), allo staff di Body lab Termoli e all’Ordine psicologi del Molise, il pomeriggio di domenica 12 maggio, festa della mamma, si è concluso con poco più di tre ore di spensieratezza tra gli olivi, tra sport, sana alimentazione e meditazione con la musica armena degli straordinari Luca Mastrogiuseppe e Sandro Tascione.

Accanto ai rappresentanti della Associazioni Lions Tifernus - avvocato Campobianco -, Lilt Campobasso dottoressa Milena Franchella , e dell’Ordine Psicologi del Molise dottoressa Alessandra Ruberto, sono intervenuti anche Adriano Coloccia, Chiara D'Angelo e Martina Nestola di Body Lab Termoli con un entusiasmante momento dedicato al fitness tra gli olivi.

Per gli appassionati gli organizzatori fanno sapere che si replica il 26 maggio.

Galleria fotografica