Daniela Battista nuova presidente dell'UniTre di Termoli

TERMOLI. È Daniela Battista, presidente anche della Casa del Libro, la nuova presidente dell'UniTre di Termoli.

A seguito del decesso della presidente della sede Unitre - (Università della terza età e delle tre età) di Termoli, architetto Maria Luciani avvenuto alcuni mesi fa, l'incarico di presidente è stato conferito a Daniela Battista.

L'attività della sezione è rimasta ferma dopo pandemia e lockdown anche a causa di mancanza di aule dove poter svolgere le lezioni. Alla nuova presidente è affidato il compito di riorganizzare il tutto al fine di riavviare i corsi e predisporre la nuova offerta formativa per il prossimo anno accademico, che inizierà ad ottobre.

Una ripartenza necessaria e molto attesa in città non solo dai frequentatori dei numerosi corsi già attivati negli anni passati, ma anche dai tanti cittadini che desiderano essere coinvolti negli interessanti percorsi formativi organizzati dall'UniTre, associazione con sede centrale a Torino e operativa in gran parte delle città italiane.