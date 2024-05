Archeoclub e Ambiente basso Molise insieme per la Giornata delle tre A

CAMPOMARINO. Organizzata dalle due associazioni di Termoli, l'Archeoclub e Ambiente basso Molise si è svolta, in una splendida giornata di sole, nel Bosco Fantine di Campomarino presso il Cea (Centro Educazione Ambientale) una giornata dedicata all'Ambiente, all'Archeologia e all'Arte. Promotori dell'iniziativa il presidente dell'Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena e il Presidente dell'ABM, Luigi Lucchese.

Lo scopo dell'evento era quello di far incontrare, in un luogo dove la natura ancora predomina, specialmente in questo periodo primaverile, gli artisti dell'associazione dell'Archeoclub per far conoscere e valorizzare il loro talento e le loro opere nei diversi campi dell'arte: pittura, disegni, musica, modellismo, lavori all'uncinetto, riparazione e doratura mobili antichi, realizzazione liquori con l'uso di erbe locali e del territorio molisano. La giornata è iniziata con una bellissima passeggiata nel bosco dove il presidente dell'ABM, Luigi Lucchese ha illustrato la fauna e la flora presente nel territorio. Il presidente dell'Archeoclub ha fatto poi una breve sintesi della storia archeologica di Campomarino raccontando e mostrando foto del sito in zona Arcora di un villaggio protostorico con i reperti lì rinvenuti e il ritrovamento di una necropoli del periodo bizantino alla foce del fiume Biferno una volta antico porto romano.

È seguita la presentazione da parte degli artisti delle loro opere e poi, all'ombra delle maestose querce, un ottimo pranzo fatto preparare da uno chef termolese.

Canti, aneddoti e barzellette hanno concluso una giornata indimenticabile servita per far cementare ulteriormente l'amicizia tra tutti gli intervenuti.

Galleria fotografica