L'amministrazione di Vushtrri incontra le associazioni a Portocannone

PORTOCANNONE. «Si sono concluse oggi le visite ufficiali della delegazione di Vushtrri alle nostre Associazioni.

Insieme al sindaco, Francesco Gallo e a tutti gli amministratori, desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla ottima riuscita di questi incontri, nell’auspicio che siano la premessa di una duratura amicizia e collaborazione tra i nostri Paesi.

È stata una accoglienza corale e diffusa, in cui i colori della nostra Festa, delle nostre Associazioni carristiche, sono stati vicini come non mai, nel segno della Radici comuni, della Tradizione e di una vivace progettualità anche in ambito culturale.

Domani mostreremo loro la nostra Corsa dei Carri, in onore della Madonna di Costantinopoli».

A renderlo noto è stato l'assessore alla Cultura della località arbereshe, Valentina Flocco.

Galleria fotografica