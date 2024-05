Premio Internazionale “Letteratura e Critica”, Laura D'Angelo sarà premiata a Pesaro

MONTENERO DI BISACCIA. Sarà conferito alla molisana Laura D’Angelo il prestigioso Premio Internazionale “Letteratura e Critica - Mario Pazzaglia” nell’ambito del Premio Agape Caffè Letterari d’Italia e d’Europa, presieduto da Antonio Lera, il prossimo 24 maggio a Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024.

L’autrice molisana, critico letterario, scrittrice e poetessa, reduce da pochi giorni dal Salone Internazionale del Libro di Torino e da Milano, dove ha presentato il suo ultimo volume di prose poetiche “Cuore puro” (Interno Libri edizioni, 2024) all’interno di un interessante calendario di eventi che l’hanno vista dividersi tra il capoluogo lombardo e la manifestazione più importante a livello nazionale per l’editoria, la cultura e la lettura (nell’ambito del Salone Off- presso la Casa della poesia di Torino) rappresenta una voce nuova all’interno del panorama critico e letterario contemporaneo, non soltanto a livello regionale, ma come dimostra un’attività fervida e ricca di riconoscimenti, anche sul piano nazionale. Laura D’Angelo è infatti critico letterario, narratrice e poetessa. Ha pubblicato “Cuore puro” (Interno Libri, 2024), “Poesia dell’assenza” (Il Convivio, 2023), “Sua maestà di un amore” (Scatole Parlanti, 2021).

Dottore di ricerca in Studi umanistici e filologa classica, si dedica alla scrittura scientifica su riviste accademiche di poesia e di letteratura, tra cui «Gradiva- International Journal of Italian Poetry», ed. Olschki, Firenze; «Letteratura e dialetti», «Studi medievali e moderni». Scrive inoltre sulle riviste online “Insula europea”, “Versolibero”, “Verbumpress”, “Radici Digitali.eu”, “Sinestesieonline” e sulla celebre “Laboratori Poesia”. Suoi scritti sono stati pubblicati su «La Repubblica» (La bottega della Poesia- Bari), su litblog e siti di poesia e letteratura online come Il blog di Interno Poesia, Centro cultural Tina Modotti, Pelagos Letteratura, Le parole di Fedro, Il giardino dei poeti, La rosa in più. I volumi “Cuore puro” (Interno Libri, 2024 ) e “Poesia dell’assenza” (Il Convivio editore, 2023) sono stati recensiti da Franco Manzoni su La Lettura de «Il Corriere della sera», e da penne critiche prestigiose come quelle di Federico Migliorati, Angelo Gaccione, Gaetano Liguori, Alessandro Moscè e Enrico Grandesso su «Avvenire», nonché da Simone Gambacorta nella trasmissione televisiva “I libri del villaggio” canale Super J, mentre anticipazioni ed estratti sono presenti online su diversi siti di poesia e su speaker e spotify nella rubrica Podcast “La voce del poeta” di Lorenzo Pieri.

È inoltre giurata in diversi premi di narrativa e poesia nazionali e si occupa di presentazioni di libri, con interventi critici, recensioni e interviste. Il Premio alla Critica e alla Letteratura “Agape Caffè Letterari d’Italia e d’Europa”, verrà conferito alla scrittrice molisana a Pesaro – Capitale italiana della Cultura 2024 il 24 maggio, assieme ad altre eminenti personalità, nell’ambito del Convegno internazionale “Il valore della Poesia nella contemporaneità tra Letteratura, Arti e Psicoanalisi”, all’interno di una iniziativa critica e celebrativa intitolata al Professore Mario Pazzaglia. Così Antonio Lera, candidato al Nobel per la Letteratura nel 2024, proposto al Premio Strega e recente vincitore del Premio Procida Elsa Morante Poesia: «I caffè Letterari, in una globalità d’intenti e di pace nel pianeta, si ergono come bastioni contro la perdita del piacere dell’essere e il dilagare della retro-cultura dell’Apparire e la poesia diviene declinazione del tempo in chiave prospettica, ossia è aratro della porzione di superficie terrestre di ciascuno riportando sopra quelle zolle sapientemente rivolte del nostro tempo, garantendo fertilità al futuro ed una qualche forma di libertà che assicura il tempo presente, custodendo il passato e declinando la prospettiva del futuro.

Come testimonia la presenza dell’arte nella ricerca di valori comuni, di ancore di consapevolezza, di raccolte del silenzio che portano conoscenza vibrante nella costruzione semantica, dell’inchiostro versato in successione ritmico-melodica, che consente di vivere all’interno delle sovrastrutture e dei conflitti della società moderna fatta d’instabilità ed inquietudine».