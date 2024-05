Poesia, musica e dialetto termolese con le "Voci dal Borgo"

TERMOLI. Presso il centro sociale per anziani di via Cina, è andato in scena il recital “Voci dal Borgo”, spettacolo, poesia e musica in dialetto termolese con Basso Caruso, Anna Gina Costantino, Lucia Marinaro, Maria Carmela Mugnano, Antonio Narducci, Maria Turdò.

Uno spaccato di termolese verace con termini di un termolese antico e in alcuni casi dimenticato dalla componente giovanile 2.0.

Guest star della serata Rosa Sciarretta, prima vincitrice del Premio Lino Basilico, che per l’occasione ha decantato i versi della poesia che si è aggiudicata il premio.

Tante belle e divertenti scenette, come accadeva una volta nelle vie del Borgo, tra le comari della città vecchia. Canzoni dedicate a personaggi dalla termolesità spiccata, come Antonio Casolino, Saverio Metere, Lino Basilico, Carlo Cappella.

Voci dal Borgo promette di tornare per altre performance magari in qualche serata afosa e rovente dell’imminente estate termolese.

