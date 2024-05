Il tour itinerante della Coppa Davis fa tappa in Molise

CAMPOBASSO. Dopo ben 50 anni dall’ultima vittoria in Cile, la Coppa Davis è tornata in Italia dopo la vittoria di Malaga di dicembre 2023 sulla squadra australiana.

La Coppa Davis, quella vera, sta facendo il giro dei club italiani che, nella loro storia, hanno ospitato una fase della Davis, per condividere con tutti gli appassionati il grande successo ottenuto dai nostri campioni.

Anche il Molise l'ha accolta. Infatti è arrivata nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 maggio presso l'Atd Campobasso e rimarrà esposta fino alle 13 di oggi, martedì 21 maggio.

La Coppa Davis è arrivata in Molise in occasione delle giornate dedicate ai tabelloni del tennis in occasione dei Cnu che torneranno per la terza volta negli ultimi quattordici anni, dopo le edizioni del 2010 e del 2019.

Momenti davvero intensi in casa dell’At Campobasso.

La società del capoluogo di Regione del presidente Morrone ha visto, oltre la presenza della Coppa Davis, anche confermato dal comitato regionale abruzzese della Fitp il proprio ruolo di leader del girone nel torneo di serie C, il che porterà il gruppo guidato dal team manager Stefano Lombardi e dal suo vince Gianluca D’Alessio, ad avere il vantaggio del fattore campo nella sfida dei quarti di finale del tabellone ad eliminazione diretta.

Galleria fotografica