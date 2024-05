Reading party, da New York a Petacciato senza smartphone

PETACCIATO. A Petacciato si svolgerà il 23 Giugno alle ore 18, per la prima volta in Molise, un evento che arriva direttamente da oltreoceano diventato virale già nelle grandi capitali europee e nelle città italiane tra cui Milano, Torino, Roma ecc.

Si tratta del Party Letterario consistente nel riunirsi in un luogo confortevole e tranquillo, abbandonando per un po' i cellulari e dove poter leggere un libro da soli ma circondati da altri lettori attenti. Ci sarà la condivisione di idee, opinioni ed emozioni accompagnando il tutto con un calice di prosecco e un gustoso aperitivo. Tutto si svolgerà in modo naturale.

Parola d’ordine: relax e buone letture.

I libri potranno essere scelti tra la moltitudine di libri presenti nella sala polifunzionale Central PETacciato, del filone Bookcrossing del piccolo centro, oppure portati da casa.

Petacciato come New York? Sì! Un’occasione rara: un momento magico che nasce al tramonto di una località di mare meravigliosa, un libro, tanti appassionati di lettura, buon cibo e atmosfera ricca di cultura e di relax…

È già presente il canale Telegram dell’evento in cui ci si può iscrivere per prenotarsi.

La tendenza arriva dagli Stati Uniti, dove alcuni amici appassionati di lettura, ma invischiati nella vita moderna (e quindi poco lettori, nei fatti), hanno creato una serie di eventi a tema. Feste che coinvolgono decine di persone che si incontrano in location interessanti per… leggere. E commentare insieme, scambiarsi impressioni, conoscersi sulla base della comune passione.