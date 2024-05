Corsa dei carri a Portocannone, il ringraziamento del sindaco Gallo

PORTOCANNONE. «Martedì sera si sono conclusi i giorni di festa per la nostra Comunità!». Così il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo.

«Sono stati giorni intensi sotto vari punti di vista, che ci hanno messo di fronte a varie sfide, infatti gli eventi meteorologici hanno messo a dura prova la macchina organizzativa che sicuramente ha risposto alla grande anche in questa circostanza.

Ci siamo presentati al grande evento Corsa dei Carri 2024 con un sistema organizzativo collaudato e migliorato sempre di più, oltre al metodo messo in campo fatto di rapporti continui con le associazioni carristiche per informare, dialogare e far crescere insieme quell’ambiente giusto di competizione leale, in onore della Madonna di Costantinopoli.

Il modello Portocannone, anche nell’edizione corsa dei carri 2024, ha confermato la sua impostazione ed il suo risultato.

E’ doveroso da parte mia rivolgere dei ringraziamenti, perché la figura del Sindaco, regista dell’intera organizzazione, è sicuramente coadiuvata da amministratori comunali che hanno a cuore la nostra tradizione, e da altre figure altrettanto importanti: il responsabile della manifestazione, Gianmichele Russi, che oltre all’impegno con cuore e anima per mettere in pratica tutto ciò che si riteneva necessario ed importante, si è reso sempre disponibile anche per tutti gli aspetti tecnici necessari; Marino De Carlo e Adamo Francesco Manes in rappresentanza di tutta l’associazione RGPT sede di Portocannone e tutte le varie associazioni intervenute a supporto, per aver garantito presenza, competenza e qualità nei servizi svolti; il servizio ambulanze messo a disposizione dalla misericordia di Larino; i componenti del centro operativo comunale; i componenti della CUV; i componenti della giuria; le ditte che hanno ben collaborato a rendere il percorso sicuro, oltre ai vari servizi svolti imposti dalla macchina organizzativa; i vari tecnici che, ognuno per i propri ruoli, sono intervenuti; i dipendenti comunali e i vari supporti presenti; la Pro Loco Skanderbeg per aver lavorato operativamente al fianco dell’amministrazione.

Un ringraziamento particolare va sicuramente alla Regione Molise, alla Prefettura di Campobasso, alla Questura e a tutte le forze dell’ordine che hanno preso parte all’evento.

I miei complimenti al carro vincente, ha dimostrato sul campo che la corsa dei carri non è solo fortuna, ma anche e soprattutto qualità dei buoi impiegati; un plauso agli altri due carri che nonostante alcune situazioni particolari che hanno dovuto affrontare, hanno onorato la tradizione e i tanti tifosi che hanno comunque gioito al passaggio dei propri carri.

L’atmosfera che si crea quel giorno in paese è indescrivibile, non solo per l’aria che si respira, ma anche perché ogni attività cerca di metterci del proprio per rendere l’intero paese ricco di accoglienza e servizi di qualità, un plauso a tutti coloro che hanno lavorato in questa direzione.

Infine, vorrei ringraziare don Fernando e quanti si sono spesi per l’organizzazione della festa e soprattutto quanti di loro lo hanno fatto con cuore, passione e servizio per la comunità, senza altri scopi che nulla hanno a che vedere con la crescita sociale di questo Paese.

Abbiamo sicuramente tutti insieme ribadito che Portocannone ha le potenzialità e le qualità per fare tanto e bene, nel prossimo futuro cercheremo di fare ancora meglio con importanti iniziative che abbiamo in mente, per far sì che la nostra Corsa dei Carri diventi sempre di più una risorsa di attrazione per questo piccolo paese con una grande storia».

