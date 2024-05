Armando Scalella in cattedra al salone internazionale della pizza

TERMOLI. Torna protagonista delle nostre cronache il pizzaiolo Armando Scalella, formatore tecnico nel campo della pizza.

Diplomato presso l’istituto alberghiero Federico di Svevia, ha sviluppato una profonda conoscenza nel campo degli impasti e dei loro sviluppi, sia attraverso corsi di formazione sia grazie al costante confronto con professionisti del settore.

Dal 2018 si dedica all’insegnamento e dal 2021 è coordinatore nazionale nell'Accademia Nazionale Pizza Doc.

La scorsa estate partecipò a “Una pizza per l’estate”, l’evento targato Mulino Caputo, dove propose la “Gricia 2.0”, una gricia a modo suo con una scenografia esplosiva con la realizzazione del canotto che rappresenta il pizzaiolo contemporaneo.

Ma non finisce qui, perché Scalella è volato oltreoceano nei primi mesi del 2024, per insegnare l’arte della vera pizza italiana a San Paolo, in Brasile, grazie all’accademia di Pizza Doc.

Il nostro pizzaiolo termolese, ha partecipato dal 20 al 22 maggio, anche alla settima edizione di “TuttoPizza” a Napoli, come maestro e rappresentante di aziende leader del mercato a Napoli in una delle fiere più importanti, Con degustazione e dimostrazione di impasti e topping particolari.

Scalella le mani le ha sempre in pasta sia quando tiene lezioni collettive all’Accademia Pizza Doc sia quando svolge consulenza nelle pizzerie. Un giovane sempre in fermento, anzi in pre fermento visto che la sua è una delle bighe migliori in circolazione.

A TuttoPizza 2024 è andata in scena nell’area Masterclass il Pizza Contemporanea Day che celebra il nuovo corso della pizza con i premi assegnati ai 6 migliori pizzaioli. Per ogni masterclass, i pizzaioli hanno dato prova delle loro capacità e ritirato i premi Scatti di Gusto – TuttoPizza. Le categorie sono 6.

E il nostro Armando Scalella ha vinto il premio Mentore dell’anno.

Questa la motivazione del premio. «Il Molise – troppo poco citato nelle cronache gastronomiche – ha un alfiere in Armando Scalella, giovanissimo pizzaiolo che sembra una contraddizione in termini. Giovane, appunto, ma già maestro per moltissimi suoi colleghi che partecipano alle lezioni collettive. O che chiedono consulenze ad personam. La voglia di fare pizza va oltre le mura di una sua singola pizzeria e si apre a un mondo di pizze, pizzerie e pizzaioli desiderosi di apprendere o migliorare l’arte bianca che per lui è reale come sottolinea il nick name che ha scelto su Instagram: the real white art. Tanto reale da offrire continui spunti anche a chi studia i prefermenti di cui si è dimostrato ottimo esegeta. Portando il suo impasto 100% biga con farina di media forza».