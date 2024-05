All'UniMol "Amministrazione attiva, il valore del linguaggio accessibile"

CAMPOBASSO. Chiarezza e semplicità: attorno ai due pilastri necessari a una Amministrazione attiva che nella comunicazione voglia risultare efficiente, trasparente e accessibile si svolgerà, nei giorni 23-24-25 maggio 2024, il Convegno internazionale di studi (promosso all'interno del progetto Prin - finanziamento Mur - vinto dalla nostra Università insieme ad altri atenei italiani: Roma Tre e Salerno) organizzato dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) dell’Università degli Studi del Molise.

L’Aula Magna del Dipartimento Giuridico intitola a “V. Cuoco”, I Edificio Polifunzionale di viale Manzoni, Campobasso, sarà dunque sede di una tre giorni di interventi, approfondimenti e riflessioni - che vedrà alternarsi 24 studiosi e studiose provenienti dai maggiori atenei italiani ed europei - incentrati sulle nuove sfide che la Pubblica Amministrazione è chiamata a sostenere e superare anche mediante la consapevolezza di un linguaggio immediato, smart e necessariamente preciso.

Proprio nell’ambito della comunicazione, le istituzioni e le PA si sono poste più di altri il problema dell’accessibilità, anche perché vincolate da leggi, soprattutto in considerazione dell’attuale situazione di multilinguismo e multiculturalismo che si riscontra in Italia come in tutta Europa. E molti sforzi sono stati giù compiuti per la produzione testi comprensibili nelle comunicazioni tra istituzioni e pubblico. Ma quanto ancora c’è da fare e come farlo? Interrogativi, questi, su cui si soffermeranno docenti esperti provenienti da Università italiane ed europee.

Il convegno - dal titolo Amministrazione attiva: semplicità e chiarezza per la comunicazione amministrativa - avrà inizio giovedì 23 maggio alle 15:00 e terminerà sabato 25 maggio alle 13.00 per un totale di ore 12 ore di corso che potranno essere certificate attraverso il rilascio di un attestato finale di partecipazione.

Sarà in ogni caso possibile seguire anche a distanza sul canale Youtube del Dipartimento SUSeF https://www.youtube.com/@dipartimentosusefunimol/streams