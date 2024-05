In piazza Monumento con il comitato "Più Alberi"

TERMOLI. Domenica 26 maggio a Termoli ci sarà un’occasione di incontro tra la cittadinanza e il comitato Più Alberi. Dalle ore 17:30 alle 20 è previsto un banchetto divulgativo in piazza Monumento dove si potranno conoscere le attività svolte dal comitato e quelle in programma per l’estate, scambiare pareri e proposte con i cittadini sul verde e sul patrimonio arboreo della città, confrontare idee e partecipare attivamente alle iniziative.

“A un anno dall’atto costitutivo del comitato, chiediamo alla popolazione un confronto sul tema del verde pubblico e un sostegno alle nostre attività per continuare a prenderci cura insieme della nostra città”. Sostegno che può essere dato partecipando attivamente in prima persona alle iniziative, diventando soci sostenitori attraverso una sottoscrizione annuale (di 5 euro per i bambini e 10 euro per gli adulti), effettuando una donazione libera o acquistando un gadget.

“È importante che la popolazione partecipi e si confronti su questi temi perché il verde pubblico riguarda il presente e il futuro di chiunque”.

È inoltre possibile seguire Più Alberi su Facebook o Instagram per essere costantemente aggiornati sulle attività.