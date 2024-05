"Il Maestro e Margherita”: gruppi di lettura su Bulgakov

TERMOLI. Oggi, sabato 25 maggio alle ore 17, gruppo di lettura su “Il Maestro e Margherita” di Michail Bulgakov presso la Libreria Fahrenheit.

Un professore esperto di magia nera, un sicario, una strega e un gatto portano scompiglio nella Mosca burocratica e ipocrita degli anni Trenta. Intanto Ponzio Pilato si dispera per non aver potuto impedire la crocifissione di Gesù. In questa atmosfera senza spazio e senza tempo si staglia la passione tormentata fra il Maestro, uno scrittore incompreso relegato in manicomio, e la sua bellissima amante Margherita.

Storia d’amore e satira del potere, meditazione sul bene e sul male e riflessione sulla creazione artistica, “Il Maestro e Margherita” è considerato il capolavoro della letteratura russa del Novecento, un romanzo dalle infinite chiavi di lettura e dall’irresistibile vena grottesca.

Nato in maniera informale da un gruppo di lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.