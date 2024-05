"Circolo vista mare", Termoli luogo del cuore

TERMOLI. La bellezza della nostra città è indiscutibile, la valorizzano e la catturano le diverse opere letterarie che sovente vengono mandate in stampa da chi termolese non è, come l’autrice di “Circolo vista mare”, Tiziana Iannantuoni, educatrice d’infanzia 57enne, promotrice di lettura ad alta voce.

Ha pubblicato quattro Raccolte: Bagliori Suggestioni di bellezza, Apollo Edizioni (2022) e ora ha realizzato “Circolo vista mare” di Cornacchione Editore, ambientata a Termoli: luogo del cuore.

«Luce per una cittadina che merita di essere guardata attraverso l’azzurro del suo mare e le voci delle storie custodite nel borgo vecchio».

Tiziana Iannantuoni autrice di “Circolo vista mare” nasce in Svizzera nel 1967, studia e si forma a Roma dove vive e svolge la professione di educatrice d’infanzia. È promotrice di progetti di lettura ad alta voce per le bambine e i bambini.

È una lettrice appassionata, si definisce la donna che scrive i racconti dell’anima.

Si sente termolese di adozione: tutte le estati vive a Termoli. S’incanta di fronte alla linea dell’orizzonte che confonde il cielo e il mare, tra i colori accesi dei tramonti, tra gli aliti di vento, anche del garbino, tra i vicoli del borgo vecchio dove abita, ascoltando le storie che le si concedono.

Scrive di un’umanità anonima costituita da donne, uomini che popolano la cittadina vivace.

Riesce ad ascoltare le storie custodite nelle case e racconta di Termoli che è il suo luogo del cuore.

Il suo libro è un ringraziamento al mare timido puntellato dal trabucco, il castello, le alte mura. L’amore per questo mare ha affinato la capacità di ascoltarlo, in quiete e in tempesta. Il mare ha un animo segreto che si rivela ai più audaci.

Ha pubblicato, oltre a numerosi racconti in antologie, quattro raccolte:

Bagliori Suggestioni di bellezza, Apollo Edizioni 2022

Come frammenti di luce, Montag Edizioni 2022

Circolo vista mare

Cornacchione Editore 2023

Fuori il buio dall’Armadio Ritratti di abiti, Apollo Edizioni 2024.

Vuoto, Storie in biblioteca; L’arte del pescatore, Passatempo; L’attore, Tu, il mio tutto; Mattoncini di parole, Io studente, Genitore, Insegnante al tempo del Covid-19; Le scatole di Teresa, Racconti da sogno; Tereso il geco letterato, Ninna Nanna ti racconto una favola; Fai bei sogni, La magia del Natale; La linea del desiderio, Scrittori sotto i riflettori; Prendimi per mano, A mio padre; Gialle, Racconti dal Lazio; Ceralacca, Racconti a tavola; Carezza di mamma, A mia madre; Il sempre nel mai, Racconti della natura; Appunti di un’educatrice, Premio Letterario Loris Malaguzzi; Il contenitore di vuoto, Da una pagina del mio diario; Villa Speranza, Nei tuoi panni; Il pittore del borgo, Penne d’oro della letteratura italiana 2021; Pane e olio; Un filo d’olio; Gocce di rugiada, Amore d’autore; Cartoline di viaggio, Un’estate fa; Donna dall’abito rosso, Termoli, il mare racconta; Viaggi e altri viaggi, Professione viaggiatore; Posso accendere la luce? Autismo-Coloriamo il buio; Foglie al vento, Storie d’autunno; Acre, Rifugio; Pagine d’amore, Storie d’amore; Il pancotto, Cibo e territorio; Lettera 22, Racconti rosa 2023; Silenzio parlante, Racconti dalla natura; Parola di micia, Racconti di libertà 2023; Rosso camelia, Scritture di lago 2023; Poesia d’amore, Storie d’amore 2023.