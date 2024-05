Festa di Sant'Antonio di Padova, a Guglionesi il concerto dei "Riserva Moac"

GUGLIONESI. Si svolgerà mercoledì 12 e giovedì 13 giugno la festività in onore di Sant'Antonio di Padova a Guglionesi.

Nella giornata di mercoledì alle ore 18 sul Sagrato della chiesa di Sant'Antonio ci sarà la Santa messa con la benedizione dei novizi, mentre nella serata, alle ore 21:30, il concerto dei "Riserva Moac" a Castellara.

I Riserva Moac sono un collettivo folk rock. Una band senza frontiere, dove suoni, parole e ritmi del mondo danno origine al loro caratteristico e personale sound, che spazia dalla world music, al Balkan, all'Irish e alla Patchanka. Numerosi i riconoscimenti ottenuti dalla band sia in ambito nazionale che internazionale, con esibizioni negli Usa, in Francia e in Germania. Consacrata nell’Arezzo Wave 2003, nel 2005 esce “Bienvenido”, il primo CD.

Nell’autunno del 2007 un nuovo singolo, Il Riservista, comincia a suonare nelle radio, con tour al seguito e nuove esperienze europee come il famoso TFF 2008 a Rudolstadt (DE). Nel giugno del 2009 esce il secondo album La Musica dei Popoli. ll suono si compatta e si ingrossa; la fusione di stili, strumenti e linguaggi è più profonda. Il primo maggio 2012 esce il nuovo singolo MayDay MiDai, anticipazione di un tour estivo diverso in stile e scenografia. Nell’estate 2014 è uscito Jackpot, un nuovo, prorompente singolo con un feat. di Erriquez, frontman della Bandabardò. Sempre nel 2014 la Riserva Moac vince il concorso nazionale HitMusicAwards, ottenendo la pubblicazione di Jackpot e MayDay MiDai su Hit Mania 2014. Il 2015 della band molisana corre all’insegna di un nuovo album, Babilonia (sempre pubblicato dall’etichetta tedesca Galileo-MC).

È in uscita il nuovo brano "Tutti a Woodstock" con la voce di Cesko degli Après la classe.

Nella giornata di giovedì 13 giugno, invece, ci sarà il giro bandistico per le vie del paese a partire dalle 9:30. Alle 10:30 la Santa messa con la benedizione del pane di Sant'Antonio e a seguire il matinée musicale del complesso bandistico Gioia del Colle "Paolo Falcicchio".

Alle 17:30 sul sagrato della chiesa la Santa messa e a seguire la solenne processione per le vie del paese.

Infine, alle ore 21:30, in via De Sanctis, il concerto musicale del complesso bandistico Gioia del Colle "Paolo Falcicchio".