Al Macte "Bruno's house", la personale di Salvatore Arancio

TERMOLI. Al Macte il prossimo 14 giugno, dalle ore 18 alle ore 20:30, verrà inaugurata "Salvatore Arancio. Bruno's House" a cura di Caterina Riva con Marta Federici.

La mostra si potrà visitare dal 15 giugno al 28 settembre 2024, con ingresso libero.

La mostra che ci accompagnerà tutta l'estate al Macte è la personale di Salvatore Arancio (Catania, 1974). La serie di opere Bruno's House è il risultato dei lavori realizzati per il museo di Termoli con la vincita del PAC Piano per l’Arte Contemporanea del Ministero della Cultura nel 2023.

Una serie di sculture in ceramica, un video e una scultura permanente saranno le protagoniste di questo allestimento speciale, con l'ispirazione del parco di sculture dell'architetto svizzero Bruno Weber che è stato l'inizio di questo processo di creazione artistica.

Come di consuetudine, la mostra personale di Arancio è accompagnata da una selezione di opere della collezione permanente. In particolare si potranno ammirare il trittico di Malangatana Valente Ngwenya e la scultura di Nedda Guidi, artisti presenti quest’anno anche alla Biennale di Venezia, ma anche le opere di Bruna Esposito e Chiara Enzo, vincitrici delle edizioni del Premio Termoli del 2021 e del 2023.

Il public program della mostra prevede due inviti speciali agli artisti Marco Lampis e Francesca Anfossi: da luglio, sul sito del museo, sarà disponibile Before the Eyes, un’audioguida alla mostra di Arancio pensata e sviluppata da Marco Lampis per il pubblico non vedente; nella seconda metà di settembre, invece, Francesca Anfossi condurrà un laboratorio con il pane aperto a adulti e bambini, realizzato con la collaborazione dell’Istituto Alberghiero di Termoli.

Vi aspettiamo al museo per sempre nuove esperienze d'arte!