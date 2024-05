"Maggio dei libri": incontro a Termoli con Rita Frattolillo Di Zinno

TERMOLI. Presentazione del libro di Rita Frattolillo Di Zinno: “Con gli occhi di Agnese – il sogno di Bernardino Musenga Campobasso città giardino”.

Il recente romanzo della scrittrice, docente e giornalista campobassana Rita Frattolillo Di Zinno “Con gli occhi di Agnese – il sogno di Bernardino Musenga Campobasso città giardino” sarà presentato a Termoli il 31 maggio 2024, alle ore 18.30, presso l’auditorium di via Elba.

L’evento, rientrante nel "Maggio dei libri", è organizzato dall’associazione Cantieri Creativi in collaborazione con La Casa del Libro e con l’Archeoclub. Il libro tratta la storia dell’architetto Bernardino Musenga, ideatore del piano urbanistico di Campobasso sul modello della città giardino e instancabile progettista della ricostruzione della città post terremoto del 1805. Fra le sue opere più importanti emergono le cattedrali neoclassiche di Campobasso e di Isernia e la chiesa di Baranello.

La storia è vista attraverso gli occhi di sua moglie Agnese, che lo ha affiancato e amorevolmente sostenuto. L’autrice ha voluto dare spazio alla figura femminile descrivendola nella sua delicatezza e nella sua forza, facendo emergere le innumerevoli vicissitudini che hanno interessato Bernardino Musenga, ed altri del suo tempo, sul fondo di una storia d’amore. Il libro, in qualità di romanzo storico, si prefigge di far conoscere le vicende del nostro territorio durante la Repubblica napoletana del 1799. Pertanto, attraverso una ricerca storica rigorosa, sostenuta da un’accurata documentazione di non facile reperimento, l’autrice intreccia la vicenda principale con quella di uomini e donne che hanno avuto un ruolo politico di rilievo nel Molise dell’epoca, come Vincenzo Cuoco, Gabriele Pepe, Andrea Valiante e la baronessa Frangipane.

Dialogheranno con l’autrice Enrica Cefaratti e Fernanda Pugliese. Coordina l’incontro Antonietta Aida Caruso.