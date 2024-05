Tutto pronto per il Corpus Domini a Guglionesi

GUGLIONESI. È tutto pronto per la festività del Corpus Domini a Guglionesi, che si svolgerà questo weekend, sabato 1 e domenica 2 giugno.

La solennità è stata istituita per affermare la divinità di Gesù e del Suo Corpo vivo e vero nell'ostia consacrata, per ravvivare nei fedeli la fede nel Signore.

Come disse papa Francesco durante il Corpus Domini del 2021, “l’immagine di Gesù che spezza il pane è il gesto eucaristico per eccellenza, il gesto identitario con la nostra fede”.

E questa fede non va persa, anzi si intensifica ogni giorno di più. Avvicinarsi a Dio per “rinascere a vita nuova”, donandosi e donando qualcosa, tempo e preghiere.

C’è attesa per il Corpus Domini a Guglionesi, che segna così l’inizio dell’estate guglionesana. C’è attesa non solo per il concerto della tribute band dei Negroamaro, gli “Scomoda-mente” sabato 1° giugno in Largo Garibaldi a Castellara alle ore 22, ma soprattutto per l’infiorata per le vie del paese, prevista per il 2 giugno durante la solenne processione.

Non solo altarini, ma grandi mosaici fatti di fiori, abilmente creati dalle mani di tanti volontari del posto, dalle signore dell’Anteas ai giovani della pro loco Colleniso e dell’Agng e, quest’anno anche dagli Ultras del Real Guglionesi, la “Brigata nero-verde” creeranno quadri bellissimi, non solo su tutta viale Regina Margherita (Lungomare) ma per tutte le strade percorse dalla solenne processione.

A loro il comitato del Corpus Domini vuole dire un grande “Grazie”, perché hanno dato un contributo enorme per la realizzazione dell’infiorata.

Ma non solo le associazioni, sono tanti i privati cittadini che si sono messi all’opera e hanno ritagliato il loro tempo per aiutare il comitato. Non solo “mani in pasta” per chi è abile a creare fiori e altarini, ma anche e soprattutto materialmente, donando la lana alle associazioni, contribuendo in milioni di modi affinché tutto riuscisse alla perfezione.

Le infiorate degli scorsi anni sono state bellissime, e sappiamo con certezza che quest’anno lo sarà ancora di più così come per i prossimi anni. L’unione fa la forza, e il comitato lo sa bene.

L’infiorata, così come gli altarini, è diventato ormai un appuntamento imprescindibile e che, di anno in anno, ha visto aumentare sempre di più le persone che si incontrano i giorni precedenti per lavorare allo studio dei disegni che verranno poi rappresentati con petali ed elementi colorati.

“Oltre due mesi di lavoro ci vogliono per preparare il tutto” ci spiegano dal comitato. “I sacrifici poi vengono ripagati dai commenti positivi che sentiamo dopo la processione. E questi commenti ci riempiono di gioia”

La solenne processione e l’infiorata si terranno domenica 2 giugno subito dopo la messa delle ore 17:30. Sempre il 2 giugno, sia alle 12 che alle 21:15, si terrà il concerto musicale municipale della Città di Francaville Fontana diretto dal maestro Ermir Krantja.

