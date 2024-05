Opportunità, occasioni e prospettive: il Career Day di UniMol

mer 29 maggio 2024

CAMPOBASSO. È un'opportunità per tutti: per farsi conoscere, mostrare il proprio talento, capire le proprie competenze e confrontarsi con le richieste del mercato del lavoro.

Non resta che dare appuntamento al 30 maggio 2024, dalle ore 10:00 alle 14:00, presso il PalaUnimol del nostro Ateneo, dove ben 62 aziende operanti a livello nazionale e internazionale saranno pronte ad accogliere giovani, studentesse e studenti, dottorande/i, laureate/i dottoresse e dottori di ricerca.

L’evento, giunto alla sua sesta edizione, si inserisce nell’ambito delle azioni strategiche di Orientamento in uscita dell’Ateneo, con l’obiettivo di moltiplicare le opportunità di lavoro e di orientamento professionale, oltre ad arricchire la conoscenza dei nuovi scenari occupazionali nazionali e internazionali.

Quest’anno il Career Day ha visto triplicare il numero delle aziende partecipanti rispetto al primo evento organizzato nel 2019, un forte riconoscimento, segno di fiducia e soddisfazione nei confronti dei percorsi formativi intrapresi e migliorati negli anni e delle diverse collaborazioni rafforzate con tutti i Dipartimenti dell’Ateneo.

Una giornata importante e un’opportunità davvero significativa per confrontarsi concretamente con le richieste del mercato del lavoro, una vetrina privilegiata per di-mostrare talenti e competenze per il lavoro che verrà.

L'evento organizzato dalla Delegata al placement, tirocini e trasferimento tecnologico, prof.ssa Francesca Di Virgilio, in collaborazione e con il supporto del Coordinamento per la terza missione e del Settore placement e tirocini, si conferma sempre più evento centrale delle strategie di Placement di UniMol, ricco di opportunità, occasioni e prospettive occupazionali nazionali e internazionali.

D’altra parte continuare a promuovere, consolidare e ampliare l’integrazione tra la formazione universitaria, istituzioni e il mondo del lavoro, orientando le scelte professionali dei nostri studenti rappresenta, oggi più che mai, l’elemento strategico, prioritario e di rilievo delle attività di UniMol, e ancor più del Placement di Ateneo, sul territorio e per il territorio, operando a livello Local, ma con uno sguardo Global.